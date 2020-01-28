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أخبار البلد

رئيس مجلس الشعب الكيني يؤكد عمق العلاقات المصرية الكينية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:29 م
جاستن موتوري - رئيس
جاستن موتوري - رئيس مجلس الشعب الكيني
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أ ش أ
أكد رئيس مجلس الشعب الكيني جاستن موتوري ، على عمق العلاقات التاريخية بين بلاده ومصر ، مشيدا بتنامي العلاقات بين البلدين على كافة المستويات. 

وأكد البرلماني الكيني خلال لقائه محافظ الأسكندرية اليوم  الثلاثاء على رأس وفد مرافق أن مصر تمتلك العديد من الخبرات وخاصة في مجال الري؛ مشيرا إلى سعى بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية ، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

ومن جانبه ، أعرب محافظ الإسكندرية محمد الشريف ، عن ترحيبه بالوفد  في إطار زيارته الرسمية لمصر - مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وكينيا التي تمتد لآلاف السنين.

ولفت إلى زيادة الاستثمارات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز العلاقات على كافة المستويات ، وخاصة في مجال السياحة والاستثمار.
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