لتذليل العقبات.. محافظ القليوبية ومساعد وزير الصحة يتفقدان المستشفيات.. صور

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الدكتور أحمد محي مساعد وزير الصحة للقيام بجولة تفقدية على المستشفيات الجاري تنفيذها بالمحافظة بعدد من المدن، وذلك لدفع الأعمال والوقوف علي نسب التنفيذ وتذليل المشكلات ومعاينة الأعمال التي تم تسليمها وتلافي الملاحظات.

حيث قاما بتفقد مستشفى بنها التعليمي ومستشفى كفر شكر المركز بمستشفى طوخ المركزي ومستشفي قها المركزي ومستشفى القناطر المركزي.

وبدأ المحافظ ومساعد الوزير الجولة بتفقد مستشفى بنها التعليمي الذي تم تطويرها بتكلفة 250 مليون جنيه، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال 95 %، كما أنه جاري إنشاء مبنى جديد مكون من طابقين خاص بعلاج الأورام، حيث تفقد المحافظ ومساعد الوزير أجنحة المستشفى بالمبنى القديم ومبنى الطوارئ الجديد.

وشدد المحافظ على ضرورة تلافي الملاحظات التي سجلتها اللجنة، مشيرا أنه تم الانتهاء من الفرش الإداري والطبي للمستشفى بنسبة 100 %، كما استمع المحافظ ومساعد الوزير إلى المشكلات التي تعترض أعمال التسليم وعلى رأسها مشكلة توصيل الكهرباء، وعلى الفور تم التواصل مع وكيل وزارة الكهرباء وأعطى المحافظ توجيهاته بإطلاق التيار، كما تم حل مشكلة خاصة بالاعتمادات المالية، ومستخلصات متأخرة للشركة المنفذة بالتنسيق مع المسئولين بوزارة الصحة.

كما تفقد المحافظ ومساعد وزير الصحة مستشفى كفر شكر المركزي والتي تم إنشاؤها وتطويرها بتكلفة ۲۲۰ مليون جنيه، تطوير شامل واستحداث مباني، وتشتمل المستشفى على 29 حضانة للأطفال المبتسرين، و ۲۰ سریر عناية مركزة، وقسم استقبال وطوارئ، وقسم عمليات، وقسم مناظير، وقسم الكلى ويحتوي على 42 ماكينة للغسيل الكلوي، إلى جانب العيادات الخارجية للتخصصات الطبية المختلفة، وأقسام الأشعة ومنها الأشعة العادية والموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية، والمعامل بأنواعها المختلفة وبنك الدم، وأجنحة إقامة مختلفة منها المجاني والاقتصادي والفندقي، وتبلغ نسبة التنفيذ ۹۸%.

وخلال الجولة ناقش المحافظ مع الشركة المنفذة أهم المشكلات التي تواجه التسليم، وأمر بالتنسيق مع المسئولين لحلها ومن بينها الانتهاء من إدخال الكهرباء وتعديل الموزعات ورفع الكابلات، كما شدد المحافظ على ضرورة الانتهاء بأسرع وقت ممكن لتسليم المستشفى، حيث تخدم مواطني مدينة كفر شكر وعدد 4 محافظات مجاورة.

كما تم تفقد مستشفى طوخ والتي تبلغ تكلفتها 309 مليون جنيه وتقع على مساحة 3500 متر مربع، ومدة التنفيذ ۱۸ شهر، ومن المنتظر تسليمها نهايه 2020 وتخدم مركز طوخ ودائرة قها والطريق الزراعي، وتبلغ نسبة التنفيذ 30 % وخلال الجولة وجه مساعد الوزيرة بزيادة عدد أسرة العناية المركزة وإنشاء قسم للحوادث والمخ والأعصاب حيث تقع المستشفى علي الطريق السريع .

كما تفقد المحافظ يرافقه مساعد وزيرة الصحة مستشفى قها المركزي والتي تم إنشاؤها بتكلفة 100 مليون جنيه ، وتم الانتهاء من جميع الفرش الطبي والتجهيز الكامل للطاقم الطبي والإداري وسيتم تشغيل المستشفى تشغيل تجريبي أول الأسبوع المقبل لتؤدي الخدمة بشكل كامل في جميع تخصصات وأقسام المستشفى والمنتظر افتتاحها خلال أيام .

واختتم المحافظ الجولة بتفقد مستشفى القناطر الخيرية المركزى التي تم إنشاؤها بتكلفة ۲۸۳ مليون جنيه وتتكون المستشفى من 8 غرف عمليات وغرفتين مناظير و۲۷ عناية مركزة بالإضافة إلى 27 حضانة للأطفال المبتسرين وكذلك تحتوي المستشفى على ۳۸ ماكينة للغسيل الكلوي وسوف يبلغ عدد الأسرة 200 سرير وتبلغ نسبة التنفيذ ۹۸% وسيتم تسليمها نهاية يوليو القادم لتدخل الخدمة بشكل كامل.