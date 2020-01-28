زرد وغدارة وجلل نفط أسلحة المحاربين في المتحف الإسلامي.. تعرف عليها.. صور

يقتني المتحف الإسلامي مجموعة ضخمة من الكنوز التي تتعلق بأعمال وأدوات الشرطة أو لنقل الأدوات والأسلحة العسكرية،ومنها أسلحة وخناجر وغدارات وغيرها من الأدوات التي أصبحت من التاريخ وليس لها وجود الآن.





وقد نجح المتحف في جذب الأنظار لتلك التحف من خلال المعرض المقام به حاليا تحت عنوان"عيون ساهرة"، بمناسبة عيد الشرطة،وهو المعرض الذي قامت كاميرا موقع صدي البلد بجولة فيه.





يضم المعرض كما قال لنا د.ممدوح عثمان مدير عام المتحف كنوزا منها مجموعة سيوف وخناجر من مصر وإيران وتركيا متنوعة الأشكال والأحجام،وصنعت أنصالها من الصلب بينما زخرفت مقابضها بالذهب والأحجار الكريمة ،كما أبدع الفنان في زخرفة أغمدتها بألوان براقة"القرن 10-13 هجري/16-19 ميلادي".





وأجزاء من فخار مرسوم تحت الطلاء تزينها رنوك متنوعة"مصر العصر المملوكي القرن 8 حجري/14 ميلادي"،وعليها رنك مثل السيف وهو شعار السلحدار،كذلك بالمعرض جلل نفط"مصر – العصر الفاطمي - القرن 4-5 هجري / 10-11 ميلادي"،والتي كانت تستخدم في الحروب.





ومجموعة من البنادق والغدارات من مصر وتركيا متنوعة الأشكال والأحجام، وصنعت من الصلب والخشب وزخرفت بالذهب والفضة وتوضح هذه التحف مراحل تطور هذا النوع من الأسلحة في العصر الحديث، وتنتمي تاريخيا للقرن 13 هجري/19 ميلادي.



