AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

زرد وغدارة وجلل نفط أسلحة المحاربين في المتحف الإسلامي.. تعرف عليها.. صور

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:13 م
صدى البلد
Advertisements
علاء المنياوي
يقتني المتحف الإسلامي مجموعة ضخمة من الكنوز التي تتعلق بأعمال وأدوات الشرطة أو لنقل الأدوات والأسلحة العسكرية،ومنها أسلحة وخناجر وغدارات وغيرها من الأدوات التي أصبحت من التاريخ وليس لها وجود الآن.

وقد نجح المتحف في جذب الأنظار لتلك التحف من خلال المعرض المقام به حاليا تحت عنوان"عيون ساهرة"، بمناسبة عيد الشرطة،وهو المعرض الذي قامت كاميرا موقع صدي البلد بجولة فيه. 

يضم المعرض كما قال لنا د.ممدوح عثمان مدير عام المتحف كنوزا منها مجموعة سيوف وخناجر من مصر وإيران وتركيا متنوعة الأشكال والأحجام،وصنعت أنصالها من الصلب بينما زخرفت مقابضها بالذهب والأحجار الكريمة ،كما أبدع الفنان في زخرفة أغمدتها بألوان براقة"القرن 10-13 هجري/16-19 ميلادي".

وأجزاء من فخار مرسوم تحت الطلاء تزينها رنوك متنوعة"مصر العصر المملوكي القرن 8 حجري/14 ميلادي"،وعليها رنك مثل السيف وهو شعار السلحدار،كذلك بالمعرض جلل نفط"مصر – العصر الفاطمي - القرن 4-5 هجري / 10-11 ميلادي"،والتي كانت تستخدم في الحروب.

ومجموعة من البنادق والغدارات من مصر وتركيا متنوعة الأشكال والأحجام، وصنعت من الصلب والخشب وزخرفت بالذهب والفضة وتوضح هذه التحف مراحل تطور هذا النوع من الأسلحة في العصر الحديث، وتنتمي تاريخيا للقرن 13 هجري/19 ميلادي.

من جانبه قال الدكتور عبد الحميد عبد السلام أبو عليو رئيس قسم التدريب في المتحف أنه من أبرز المعروضات قميص من الحديد"زرد"،مشيرا إلي أنه يتكون من حلقات صغيرة متداخلة في بعضها، وينتمي للعصر المملوكي"القرن 9 هجري/15 ميلادي"، وكان يستخدم في الحروب، حيث يرتديه الجندي ليحميه من ضربات السيوف.
زرد وغدارة وجلل نفط أسلحة المحاربين في المتحف الإسلامي.. تعرف عليها.. صور
زرد وغدارة وجلل نفط أسلحة المحاربين في المتحف الإسلامي.. تعرف عليها.. صور
زرد وغدارة وجلل نفط أسلحة المحاربين في المتحف الإسلامي.. تعرف عليها.. صور
زرد وغدارة وجلل نفط أسلحة المحاربين في المتحف الإسلامي.. تعرف عليها.. صور
زرد وغدارة وجلل نفط أسلحة المحاربين في المتحف الإسلامي.. تعرف عليها.. صور
زرد وغدارة وجلل نفط أسلحة المحاربين في المتحف الإسلامي.. تعرف عليها.. صور
زرد وغدارة وجلل نفط أسلحة المحاربين في المتحف الإسلامي.. تعرف عليها.. صور
زرد وغدارة وجلل نفط أسلحة المحاربين في المتحف الإسلامي.. تعرف عليها.. صور
زرد وغدارة وجلل نفط أسلحة المحاربين في المتحف الإسلامي.. تعرف عليها.. صور
زرد وغدارة وجلل نفط أسلحة المحاربين في المتحف الإسلامي.. تعرف عليها.. صور
زرد وغدارة وجلل نفط أسلحة المحاربين في المتحف الإسلامي.. تعرف عليها.. صور
زرد وغدارة وجلل نفط أسلحة المحاربين في المتحف الإسلامي.. تعرف عليها.. صور
زرد وغدارة وجلل نفط أسلحة المحاربين في المتحف الإسلامي.. تعرف عليها.. صور
زرد وغدارة وجلل نفط أسلحة المحاربين في المتحف الإسلامي.. تعرف عليها.. صور
زرد وغدارة وجلل نفط أسلحة المحاربين في المتحف الإسلامي.. تعرف عليها.. صور
زرد وغدارة وجلل نفط أسلحة المحاربين في المتحف الإسلامي.. تعرف عليها.. صور
زرد وغدارة وجلل نفط أسلحة المحاربين في المتحف الإسلامي.. تعرف عليها.. صور
زرد وغدارة وجلل نفط أسلحة المحاربين في المتحف الإسلامي.. تعرف عليها.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متحف جاير أندرسون ينظم معرضا خاصا لروائع فنون الزجاج ..صور

ماجستير بامتياز لباحث كشف حقائق مهمة عن مساجد المماليك البحرية.. صور

مرشات عطر ومصحف ونقود ذهبية.. كنوز أثرية من ذاكرة المتحف الإسلامي

الأكبر في العالم .. حكاية متحف الفن الإسلامي منذ عهد الخديوي إسماعيل

ثورة زخارف وحرف.. باحث: العصر المملوكي هو العصر الذهبي للعمارة الإسلامية بالقاهرة

أشجار تخفيها ودرء الخطورة عنها.. باحث يكشف حال آثار المماليك البحرية في رسالة ماجستير

ترشيحاتنا

ترامب: القدس ستبقى عاصمة إسرائيل غير القابلة للتقسيم.. فيديو

غدا.. اصطدام قمرين صناعيين على ارتفاع 900 كم من الأرض.. تفاصيل مثيرة

خالف التعليمات.. أول رد من النقل على واقعة فيديو منقذ ابنته بالإسماعيلية.. فيديو

بعد حبسه سنة .. أول رد من محامية أحمد الفيشاوي

رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد.. صور

القضاء الإداري يؤيد قرار الاتصالات بخفض قيمة رصيد كروت الشحن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد.. صور

الكاتب باولو كويلو يكشف مفاجأة عن لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت

بألحانها الأخاذة.. السمسمية تأسر جمهور معرض الكتاب