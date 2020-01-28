يورجن كلوب يدافع عن نفسه لاحتواء غضب كبار مسئولي الاتحاد الإنجليزي.. اعرف السبب

برر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي التصريحات التي أدلى بها عقب تعادل فريقه الريدز أمام شروزبري، والتي ستؤدى لاعادة المباراة لحسم المتأهل لمواجهة تشيلسي فى الدور المقبل من كأس الإتحاد الإنجليزي.





وأكد كلوب أنه لن يقود مباراة العودة أمام شروزبري بالانفيلد بل سيلعب فريق رديف ليفربول المباراة بقيادة مدربهم نيل كريتشلي مدرب ليفربول تحت 23 عامًا، وهو ما استفز الاتحاد الإنجليزي .





وكشف كلوب عن سبب قراره خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم قائلًا: "هناك سوء فهم لأن المباراة سيلعبها شباب ليفربول وهم يحتاجون إلى مدربهم كريتشلي وليس أنا".





وتابع : "جدول المباريات المزدحم يسبب العديد من المخاوف المتعلقة بالحفاظ على لياقة وحياة اللاعبين، الأمور هنا في إنجلترا تسير باستمرار ولا يمكن لكل اللاعبين هنا تحمل هذه الضغوط الملقاة على كاهلهم كل ثلاثة أيام".





وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم،أمس الإثنين، أنه نبه ليفربول من احتمال إعادة مباراة الدور الرابع لمسابقة كأس إنجلترا في فترة استراحة منتصف الموسم قبل بدء الموسم الحالي،مؤكدًا أن جميع الأندية وافقت على هذا القرار قبل بداية الموسم.



