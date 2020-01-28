لامع ولا مطفي.. إزاي تختار شكل موبايلك؟

مطفى أم لامع.. بالتأكيد ستقع فى حيرة شديدة عند تفكيرك فى شراء هاتف ذكى جديد بسبب كثرة الألوان والتصميمات التى توفرها الشركات المصنعة، وذلك لجذب جميع الذواق قدر الإمكان وحصد أكبر نسبة ممكنة من المبيعات.





إلا أن الإجابة على هذا السؤال نطرحها من جانب المواصفات لا الأذواق، خاصةً أن الهواتف الكبيرة ذات المواصفات العالية مثل iphone pro max و galaxy note 10 plus تأتى بظهر زجاجى، للوهلة الأولى تجده جذابًا كما أنه يساعد فى ميزة الشحن اللاسلكى أكثر، إلا أنه بمجرد لمس الهاتف ستجد بصمات أصابعه واضحة بشكل يشوه معالم الهاتف عكس الهواتف ذات الظهر غير اللامع.





وبحسب موقع فون آرينا التقنى، تسعى كبرى الشركات مثل آبل وسامسونج لطرح أقوى هواتفها فى فئة الـ Flasghip بظهر مطفى غير لمع، للتغلب على مشكلة البصمات التى تظهر بوضوح لمجرد لمس الهاتف أو الإمساك به، وليست مرتبطة نهائيًا بمدة إمساك الهاتف فى اليد.





أما إجابتنا من الناحية الفنية فالهواتف ذات الظهر الزجاجى اللامع أكثر عرضة للتحطم عند السقوط عكس الاجهزة الاخرى المعدنية أو المطفية، كما أن نعومة السطح الشديدة تجعل إنزلاق الهاتف من اليد وسقوطه مشكلة شبه يومية.





وطرح الموقع السؤال ، كيف تفضل أن يكون زجاج هاتفك لامع أو مطفى؟، وفتح التصويت عليه بثلاثة إجابات





1- لامع

2- مطفى

3- لا أهتم لأني سأضع غطاء للهاتف





أما أنت كيف ستجيب على هذا السؤال بحكم تجربتك الشخصية، وهل ترى أن هذه المشكلة تتطلب منك شراء هاتف جديد بمواصفات معينة، أما أنها لا تثير اهتمامك.