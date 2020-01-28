AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزارة الصحة: مصر خالية تماما من فيروس كورونا.. فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:51 م
وزيره الصحه
وزيره الصحه
Advertisements
نورهان رأفت

أكد علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن مصر تخلو تماما من فيروس كورونا، موضحا أن الصحة اتخذت جميع احتياطاتها للوقاية من المرض.


أضاف علاء عيد عبر مكالمة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذي يذاع علي فضائيه "دي إم سي" ، ان للوزارة تجارب نجاح في الوقاية السابقة من الأمراض والفيروسات مثل فيروس"متلازمة الكبد وغيرها، والتي نجحت الوزارة في الوقاية منها وتجنب انتشارها.


أشار علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إلى أن الحكومة المصرية نجحت في منع دخول الفيروس إلى مصر، بفضل مجهودات أبنائها في مختلف القطاعات بالدولة.


ولفت إلى أن تاريخ أي إصابة وراءها زيارة إلى الصين وأنها اساس المرض، موضحا أن المواطن الفيتنامي الذي أصيب بالمرض كان في زيارة لدولة الصين.


أوضح علاء عيد، انه بمجرد تلقي انباء عن وجود اصابات وتفشي المرض من جديد، أصدرت وزيرة الصحة التعليمات برفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية في مختلف القطاعات، وذلك بوضع خطة متكاملة للكشف المبكر عن الفيروس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس غامض .. الصحة ترفع درجة الاستعداد لـ القصوى بمنافذ دخول البلاد

فيروس غامض.. الصحة ترفع درجة الاستعداد لـ القصوى .. تحذير منظمة الصحة العالمية للمستشفيات في جميع أنحاء العالم .. علاء عيد: مناظرة جميع المسافرين القادمين من مناطق ظهور المرض

الصحة تواجه كورونا.. طوارئ بـ الحميات واستعدادات على منافذ الجمهورية لفرز الوافدين

مصر تواجه فيروس كورونا.. طوارئ بالمستشفيات ومنافذ العبور للدولة.. والصحة العالمية ترسل تقريرا محدثا للحكومة المصرية عن الوضع.. خطة للتعامل مع المخاطر المحتملة وكروت تتبع للوافدين من مناطق الوباء

الصحة تكثف إجراءات منع دخول فيروس كورونا.. فيديو

البرلمان يكشف حقيقة وصول فيروس كورونا إلى مصر

ترشيحاتنا

غدا.. اصطدام قمرين صناعيين على ارتفاع 900 كم من الأرض.. تفاصيل مثيرة

حقيقة انتقال حازم إمام لاعب الزمالك للنادي الأهلي

إذاعة تونسية: مدافع النجم الساحلي يرفض عرضا من الأهلي

بعد قرار حبسه عاما.. شاهد أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي

شديد البرودة وأمطار.. تعرف على حالة الطقس فى مصر غدا ودرجات الحرارة

شاهد .. تجمد المياه بجوار المسجد النبوي.. اعرف السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكاتب باولو كويلو يكشف مفاجأة عن لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت

بألحانها الأخاذة.. السمسمية تأسر جمهور معرض الكتاب

طبيعي أم إهمال.. جدل شديد حول وفاة عارضة أزياء مغربية شهيرة في السجن