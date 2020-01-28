وزارة الصحة: مصر خالية تماما من فيروس كورونا.. فيديو

أكد علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن مصر تخلو تماما من فيروس كورونا، موضحا أن الصحة اتخذت جميع احتياطاتها للوقاية من المرض.





أضاف علاء عيد عبر مكالمة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذي يذاع علي فضائيه "دي إم سي" ، ان للوزارة تجارب نجاح في الوقاية السابقة من الأمراض والفيروسات مثل فيروس"متلازمة الكبد وغيرها، والتي نجحت الوزارة في الوقاية منها وتجنب انتشارها.





أشار علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إلى أن الحكومة المصرية نجحت في منع دخول الفيروس إلى مصر، بفضل مجهودات أبنائها في مختلف القطاعات بالدولة.





ولفت إلى أن تاريخ أي إصابة وراءها زيارة إلى الصين وأنها اساس المرض، موضحا أن المواطن الفيتنامي الذي أصيب بالمرض كان في زيارة لدولة الصين.





أوضح علاء عيد، انه بمجرد تلقي انباء عن وجود اصابات وتفشي المرض من جديد، أصدرت وزيرة الصحة التعليمات برفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية في مختلف القطاعات، وذلك بوضع خطة متكاملة للكشف المبكر عن الفيروس.