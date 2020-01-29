رئيس الوزراء: إعداد مخطط للمشروعات الفندقية والسياحية بالعلمين الجديدة وعرضها على المستثمرين.. واشتراط قيام كل شركة بالانتهاء من الإنشاءات والتشغيل خلال أقل فترة زمنية ممكنة

الدكتور مصطفى مدبولي:

الدولة مهتمة بتنمية الساحل الشمالى الغربي

العمل على طرح قطع الأراضى المتاحة والاتفاق على معايير واضحة للتسعير وطرق السداد

المخطط الواقع غرب العلمين الجديدة كان يقوم على استغلاله لإقامة مشروعات فندقية وسياحية





عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث فرص الاستثمار الفندقي غرب مدينة العلمين الجديدة.





وخلال اللقاء أشار رئيس الوزراء إلى ما توليه الدولة من اهتمام بتنمية الساحل الشمالى الغربى، لافتا الى أن المخطط للجزء الواقع غرب العلمين الجديدة كان يقوم على استغلاله لإقامة مشروعات فندقية وسياحية، وهو ما يجب العمل على سرعة تنشيطه خلال الفترة المقبلة ، من خلال طرح قطع الأراضى المتاحة، والاتفاق على معايير واضحة للتسعير وطرق السداد.





وكلف رئيس الوزراء بقيام وزارتي السياحة والآثار، والإسكان بالتنسيق من أجل إعداد المخطط وطرحه للمستثمرين السياحيين وللشركات الراغبة فى الاستثمار السياحى والفندقى، على أن يتم اشتراط قيام كل شركة بالانتهاء من الإنشاءات والتشغيل خلال أقل فترة زمنية ممكنة من تاريخ حصولها على الموافقات والتصاريح اللازمة.





حضر اللقاء الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.