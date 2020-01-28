الصين تحت منظار السعودية.. المملكة تشدد الرقابة على القادمين من بكين

شدد أمير منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز على ضرورة تنفيذ عمليات الفحص والفرز المستمر، ومتابعة كافة الحالات القادمة التي يشتبه في إصابتها بـ" كورونا".





وأكد أمير جازان، على ضرورة متابعة ومراقبة مناطق التجمعات والعمالة الوافدة التي تعمل في مدينة جازان للصناعات التحويلية، وتشديد الرقابة الصحية بالمطار وجميع المنافذ البرية والبحرية التابعة للمنطقة، وإجراء رصد مستمر على مدار الساعة للجاليات الوافدة بالمنطقة، خاصة العمالة القادمة من الصين.





كان الأمير محمد بن ناصر قد ترأس يوم الأحد الماضي الاجتماع التتنسيقي لتفعيل نظام المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالله والمنافذ المختلفة، بحضور ومشاركة المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة جازان عبدالرحمن الحربي، ووكيل إمارة المنطقة عبدالله المديميغ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد الخليوي.





وارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الصين بسبب فيروس كورونا إلى 106 مع تضاعف عدد المصابين بالفيروس حديثا.





وارتفع عدد المصابين بالفيروس ذاته في الصين إلى 4515 حالة في 27 يناير مقابل 2835، وفقا للأرقام المعلنة قبل يوم واحد.



