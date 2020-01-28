قبل صفقة القرن.. دحلان لـ أبو مازن: مزّق أوسلو وأعلن الدولة وكن مع فلسطين نكون معك

أرسل القيادي الفلسطيني محمد دحلان اليوم الثلاثاء رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعاه فيها إلى الوحدة الوطنية في لحظة حاسمة من التاريخ الفلسطيني والعربي والإسلامي لمواجهة ما وصفه بـ "المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية المسماة بصفقة القرن"، كما حثه على اتخاذ موقف صريح وعاجل يحول دون تمرير الصفقة.





وطلب دحلان في نص في رسالته التي نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من محمود عباس عدة نقاط وهي التخلي عن دواعي التفرقة والعودة إلى الوحدة للدفاع عن القضية الفلسطينية في التو واللحظة دون إبطاء، و إلغاء كل اتفاقات وتفاهمات و"قيود أوسلو" على حد تعبيره، و إبطال وثيقة الاعتراف المتبادل والتنسيق الأمني مع السلطات الإسرائيلية، بالاضافة لإعلان قيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس وفقًا للقرار رقم 67/19 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.





كما طلب دحلان من أبو مازن إعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال وحمل العالم على الاعتراف بقرارات فلسطين وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب والدولة المحتلة.





كما أكّد محمّد دحلان على المسؤولية التاريخية التي تقع على عاتق الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاتخاذ قرارات حاسمة وواضحة "لا تقبل التأويل" تصبح قاطرة للمواقف العربية والدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات.





جاءت هذه الرسالة في ظل موقف حرج تعيشه فلسطين اليوم قبل ساعات قليلة من إعلان دونالد ترامب على صفقة القرن من البيت الأبيض، وهذا ما دعا محمد دحلان إلى تناسي خلافه المعروف مع محمود عباس وتغليب المصلحة الوطنية، ليختم رسالته بحثّ عبّاس مجدد على اتخاذ القرار قائلا: "إن قررت وكنت مع فلسطين نكون معك ولا شيء سيفرقنا."