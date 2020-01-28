AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

علاء عابد لوزير الإدارة المحلية: الوزارة مش حاطة المجلس فى دماغها

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:56 م
علاء عابد
علاء عابد
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان أنه تقدم بسؤال لوزير التنمية المحلية منذ شهر أكتوبر الماضي وطبقا للائحة يجب أن يكون الرد على السؤال خلال شهر من تاريخه وإلى الأن لم تأت الإجابة على السؤال الخاص بمصدر إيرادات محافظة الجيزة وأين يتم إنفاقها؟ وهل يخصص جزء منها لقيادات الوزارة وقيادات المحافظة؟

وتابع عابد فى كلمته خلال الجلسة العامه لمجلسة اليوم، أن ايرادات مركز الصف الذى يمثله النائب لا يقدم خدمات من إيراداته، لافتا إلى أنه انتظر 7 ساعات بالجلسة اليوم حتى يسأل السؤال، ولا يأخذ أكتر من شهر فى الرد.

وتساءل : "هل هذا هو التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، أن أنتظر 4 شهور حتى ترد الحكومة على سؤالي، الوزارة مش حاطة المجلس فى دماغها.. منتظر إجابة الوزير من خلال المضبطة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، والتى يترأسها النائب سليمان وهدان ـ وكيل المجلس، وبحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لمناقشة طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن قرارات تخصيص الأراضى والمبانى لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية، وعن سياسة الحكومة بشأن سرعة تخصيص الأراضى المزمع إقامة مشروعات ذات نفع عام عليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني يطالب بإدراج استجواب شركة الحديد والصلب بالجلسة العامة

برلماني يسأل الحكومة عن عدم تشغيل مستشفى التل الكبير منذ 15 عاما

البرلمان يناقش استجوابا ضد وزيرة الصحة بسبب تهالك مستشفى بولاق الدكرور.. الثلاثاء

البرلمان يناقش استجوابا ضد وزيرة الصحة بسبب تهالك مستشفى بولاق الدكرور..غدا

اليوم.. البرلمان الحالى يناقش أول استجواب فى تاريخه ضد وزيرة الصحة.. تفاصيل

نصف ساعة للشرح.. عبد العال يحدد آلية استجواب وزيرة الصحة بالبرلمان

ترشيحاتنا

بلومبرج: أردوغان يهاجم الإمارات للمرة الأولى بسبب ليبيا

حبس الفنان أحمد الفيشاوي سنة بسبب عدم إنفاقه على ابنته لينا

كلب ينجح في اكتشاف متفجرات خطيرة خلال عيد الشرطة

تفاصيل اجتماع محمود الخطيب مع مجلس أمناء قناة الأهلي

شاهد.. بث مباشر للرئيس الأمريكي والإعلان عن صفقة القرن

الهلال مهدد بفقدان أبرز أسلحته أمام الأهلي بـ دوري أبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد.. صور

الكاتب باولو كويلو يكشف مفاجأة عن لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت

بألحانها الأخاذة.. السمسمية تأسر جمهور معرض الكتاب