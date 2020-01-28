علاء عابد لوزير الإدارة المحلية: الوزارة مش حاطة المجلس فى دماغها

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان أنه تقدم بسؤال لوزير التنمية المحلية منذ شهر أكتوبر الماضي وطبقا للائحة يجب أن يكون الرد على السؤال خلال شهر من تاريخه وإلى الأن لم تأت الإجابة على السؤال الخاص بمصدر إيرادات محافظة الجيزة وأين يتم إنفاقها؟ وهل يخصص جزء منها لقيادات الوزارة وقيادات المحافظة؟





وتابع عابد فى كلمته خلال الجلسة العامه لمجلسة اليوم، أن ايرادات مركز الصف الذى يمثله النائب لا يقدم خدمات من إيراداته، لافتا إلى أنه انتظر 7 ساعات بالجلسة اليوم حتى يسأل السؤال، ولا يأخذ أكتر من شهر فى الرد.





وتساءل : "هل هذا هو التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، أن أنتظر 4 شهور حتى ترد الحكومة على سؤالي، الوزارة مش حاطة المجلس فى دماغها.. منتظر إجابة الوزير من خلال المضبطة".





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، والتى يترأسها النائب سليمان وهدان ـ وكيل المجلس، وبحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لمناقشة طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن قرارات تخصيص الأراضى والمبانى لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية، وعن سياسة الحكومة بشأن سرعة تخصيص الأراضى المزمع إقامة مشروعات ذات نفع عام عليها.