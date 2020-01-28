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محافظات

مستقبل وطن ينظم احتفالية فنية بعيد الشرطة في الوادي الجديد

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:02 م
احتفالية فنية بعيد
احتفالية فنية بعيد الشرطة في الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، احتفالية فنية بمناسبة العيد 68 لهيئة الشرطة، بمدينة الخارجة.


شهد الاحتفالية، اللواء محمد سعد، مساعد مدير أمن الوادي الجديد، نائبا عن مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية وممثلي الكنيسة والأوقاف والأزهر بالمحافظة.


بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني وتلاوة لبعض آيات من القرآن الكريم، والوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الشرطة، وكلمة للدكتور محسن عبد الوهاب، أمين التنظيم بالحزب بالوادي الجديد، وعروض موسيقية وموال شعبي وتخت شرقي لفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة الخارجة، وقصائد شعرية لمجموعة من الطلبة والطالبات وكورال غنائي لمديرية التربية والتعليم.

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أكد أمين عام حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، النائب جمال آدم، تنظيم الاحتفالية بمشاركة مديرية الثقافة الجماهيرية والتربية والتعليم، الساعة 12 ظهرًا، بقاعة على حريف بمدينة الخارجة، بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية بالمحافظة.


أضاف جمال، أن الاحتفالية تضمنت توجيه الحزب التحية لرجال الشرطة البواسل في عيدهم ولروح شهدائها الذين استشهدوا دفاعًا عن أمن واستقرار هذا الوطن، مضيفًا أن بطولات وتضحيات رجال الشرطة المصرية يذكرها التاريخ بكل عزة وفخر، كما أن القوات المسلحة والشرطة، صمام أمان الأمة وحماة استقرار وأمن الوطن، مؤكدًا أن الحزب داعم للدولة المصرية بكافة مؤسساتها في مواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أن دور الحزب التوعوي والتثقيفي الهام على أرض الواقع لمُساندة الدولة المصرية وشرح ما يُحاك من مؤامرات ضدها.

مستقبل وطن ينظم احتفالية فنية بعيد الشرطة في الوادي الجديد
مستقبل وطن ينظم احتفالية فنية بعيد الشرطة في الوادي الجديد
مستقبل وطن ينظم احتفالية فنية بعيد الشرطة في الوادي الجديد
مستقبل وطن ينظم احتفالية فنية بعيد الشرطة في الوادي الجديد
مستقبل وطن ينظم احتفالية فنية بعيد الشرطة في الوادي الجديد
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