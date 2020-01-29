برلماني يكشف سبب تفاقم أزمة بيع تأشيرات العمرة في السوق السوداء

كشف حسين حسن عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، عن أسباب انتشار مشكلة زيادة أسعار تأشيرات الحج والعمرة في السوق السوداء، والتي تتمثل في عدم وجود رقم الكتروني على كل تأشيرة يوضح الشركة المستخرج منها، ما يؤدي إلى سهولة تزييف التأشيرات والتلاعب بها بدون رقابة من الجهات المسؤولة.

وأكد "حسن" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الاونة الاخيرة شهدت لجنة السياحة اجتماع بحضور مسؤولي وزارة السياحة لبحث هذا الامر، موضحا أن الاجتماع أسفر عن إلزام الشركات بوضع رقم إلكتروني على التأشيرة لمعرفة مصدرها.

ولفت النائب أيضا إلى أن هذا الرقم سيتم طبعه على كل تأشيرة لتحديد وكشف المخالفين وسحب رخصة كل من تسول له نفسه ان يتلاعب بأموال المواطنين.

يأتى ذلك بعد أن تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، بشأن تضرر المواطنين من ارتفاع سعر تأشيرات الحج والعمرة ومنعهم من أداء شعائرهم الدينية.

ولفت النائب، إلى تضرر المواطنين من الارتفاع الباهظ في أسعار التأشيرات التي منعتهم من أداء شعائرهم الدينية للعمرة والحج، وذلك بسبب شركات السياحة التي تقوم ببيع التأشيرات في غير الأوقات المخصصة لها وبسعر مضاعف.

وأوضح أنه على سبيل المثال يتم بيع تأشيرات شعبان في رمضان بأضعاف السعر المحدد، حيث بلغ سعر التأشيرة في السوق السوداء ٩٢٥٠ جنيها بينما سعرها الرسمي لا يتجاوز ٣٥٠٠ جنيه.

وأضاف أنه نظرًا لتضرر المواطنين من هذا الارتفاع في أسعار التأشيرات بسبب جشع بعض شركات السياحة، مما صعب عليهم تحقيق حلمهم بأداء مناسك الحج والعمرة، فيجب تدخل اللجنة الدينية في هذا الأمر.

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