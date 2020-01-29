برلماني يكشف سبب تفاقم أزمة بيع تأشيرات العمرة في السوق السوداء

كشف حسين حسن عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، عن أسباب انتشار مشكلة زيادة أسعار تأشيرات الحج والعمرة في السوق السوداء، والتي تتمثل في عدم وجود رقم الكتروني على كل تأشيرة يوضح الشركة المستخرج منها، ما يؤدي إلى سهولة تزييف التأشيرات والتلاعب بها بدون رقابة من الجهات المسؤولة.
وأكد "حسن" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الاونة الاخيرة شهدت لجنة السياحة اجتماع بحضور مسؤولي وزارة السياحة لبحث هذا الامر، موضحا أن الاجتماع أسفر عن إلزام الشركات بوضع رقم إلكتروني على التأشيرة لمعرفة مصدرها.
ولفت النائب أيضا إلى أن هذا الرقم سيتم طبعه على كل تأشيرة لتحديد وكشف المخالفين وسحب رخصة كل من تسول له نفسه ان يتلاعب بأموال المواطنين.
ولفت النائب، إلى تضرر المواطنين من الارتفاع الباهظ في أسعار التأشيرات التي منعتهم من أداء شعائرهم الدينية للعمرة والحج، وذلك بسبب شركات السياحة التي تقوم ببيع التأشيرات في غير الأوقات المخصصة لها وبسعر مضاعف.
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