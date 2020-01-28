AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

جمال شعبان يكشف مفاهيم خاطئة عن الكوليسترول الضار.. تعرفوا عليها

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:01 م
مفاهيم خاطئة عن الكوليسترول
مفاهيم خاطئة عن الكوليسترول الضار
Advertisements
آية التيجي
قال الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب، وعميد المعهد القومي للقلب سابقا، أنه تداولت السوشيال ميديا أن الكوليسترول LDL ليس سببًا من أسباب الإصابة بأزمات القلب والشرايين، وأنه لا طائل للعلاج منه وأنه قد رفع من قائمة المحظورات.

وأكد شعبان، أنه في الحقيقة ثمة خلط وسوء فهم بين الكثير من العامة وحتى بعض الأطباء منهم، حول مخاطر الكوليسترول، وفيما يلي سنقوم بذكر بعض المفاهيم الخاطئة عن الكوليسترول.

وأفاد شعبان في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، انه الكوليسترول يمثل ربع المخ تقريبًا ومكون أساسي لجدار الخلية الحية، و عديد من هرمونات الجسم، مثل: استروچين وتستوسترون وركيزي لامتصاص فيتامينات ADEK.

وتابع شعبان، أن هناك رابطا كبيرا بين الليبوبروتين والكوليسترول الضار LDL وجلطات القلب والشرايين، حيث أن ارتفاع الكوليسترول LDL، وتركه بدون علاج سيقود بلا أدني شك إلى إنسداد شرايين القلب، والمخ والأطراف، ولا سيما لدى الأشخاص المدخنين أو المصابين بالبدانة أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكر.

وأفاد شعبان، أن تخفيض مستوى الكوليسترول الضار LDL، يمكن أن يؤدي إلى خفض احتمالات الإصابة بجلطات القلب والمخ ولاسيما مرضى السكر، حيث أنه يصيب الأطفال والصبية اليافعون، بتصلب الشرايين وأزمات القلب في سن صغير.

واختتم شعبان، أن ارتفاع الكوليسترول الضار LDL الداخلي المرتفع يحدث بسبب زيادة إنتاجه من الكبد، وليس له حل سوى علاجه بالأدوية، مثل: مخفضات الكوليسترول المعروفة الستاتين statin أو بعض الأدوية الحديثة بالحقن.

أما الكوليسترول في الطعام، فقد أكد شعبان، أن الكوليسترول يوجد في البيض والكبد والكلاوي والمخ والجمبري، وغيره من القشريات البحرية، ولا يمكن لتناول هذه الأطعمة لا يرفع من نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وذلك لـ صعوبة امتصاصه من الأمعاء وتأثيره لا يتجاوز نسبة١٠ إلى ١٥٪؜ من كوليسترول الدم

واستطرد شعبان، ان هيئة الزراعة الأمريكية في ٢٠١٥ قد أعلنت أنه لا داعي لتحديد كمية الكوليسترول في الأكل لأقل من ٣٠٠٠ مجم يوميًا، لذا يمكن للشخص البالغ أن يتناول بيضة أو إثنين مسلوقتين يوميًا، دون ان يتسبب له في أى أضرار، وهذا لا يعني أن الكوليسترول غير ضار ولكن زيادته من هذا الاطعمة ضئيلة للغاية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أدوية الكوليسترول تحميك من مرض خطير.. تعرف عليه

بعد إثارته للجدل .. اكتشف حقيقة براءة الكوليسترول من الكواراث الصحية

دراسة توصي بفحص نسبة الكوليسترول فى عمر العشرينات للوقاية من مرض خطير

تناولها باستمرار.. 7 أعشاب لخفض نسبة الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية

6 فوائد غير متوقعة للفول الأخضر الحراتي

ثمرتان يوميا .. فاكهة لذيذة تقلل من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية

ترشيحاتنا

سفير مصر في السودان: تأمين كامل لبعثة الأهلي.. والقبض على المحرضين

رسميا.. الأهلي يطلب استعارة علي الملواني من سيراميكا كليوباترا.. تفاصيل

رئيس لجنة الحكام يتابع مباراة الزمالك ووادي دجلة من المدرجات.. اعرف السبب

كلب ينجح في اكتشاف متفجرات خطيرة خلال عيد الشرطة

تصرف غريب من جماهير الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

خالف التعليمات.. أول رد من النقل على واقعة فيديو منقذ ابنته بالإسماعيلية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد.. صور

الكاتب باولو كويلو يكشف مفاجأة عن لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت

بألحانها الأخاذة.. السمسمية تأسر جمهور معرض الكتاب