جامعة الوادي الجديد تستقبل مهرجان جامعات جنوب الصعيد

انطلق مهرجان جامعات جنوب الصعيد في نسخته الثانية، اليوم الثلاثاء، على أرض محافظة الوادي الجديد، ويشارك فيه 9 جامعات هى: اسوان والاقصر وجنوب الوادي وسوهاج وأسيوط والمنيا وجامعة الوادي الجديد والازهر فرع أسيوط، ووفد التعليم العالي.

وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، إن المهرجان يجري بتنظيم من وزارة الشباب والرياضة وجامعة الوادي الجديد ومديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد.





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وأضاف الدكتور أحمد عبد ربة مدير الإدارة العامة للأنشطة الطلابية بوزارة الشباب والرياضة، إن وزارة الشباب والرياضة تدعم الأنشطة الطلابية بالمحافظات الحدودية بما يدعم السياحة الداخلية ويساهم في خطط التنمية القومية.

وأشار الدكتور ناصر عامر عميد كلية التربية بالوادي الجديد، في كلمته نيابة عن رئيس الجامعة باهتمام جامعة الوادي الجديد بالأنشطة الرياضية والأنشطة الطلابية بشكل عام مؤكدا على ان الجامعة لديها خطة طموحه تهدف لتوسيع قاعدة مشاركة الطلاب في الأنشطة.

واكد الدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن المهرجان يشمل زيارات لاهم المناطق السياحية بالمحافظة لتعريف الوفود المشاركة بثقافة وتراث وحضارة الوادي الجديد.

وأكد على اهتمام الجامعة بان يسير المهرجان دون اي عقبات للجامعة وفي سبيل ذلك خصصت الجامعة مجموعه من الطلاب لمرافقة كل وفد كسواعد معاونة للجنة التنظيم، وقد بدا الحفل بطابور عرض الجامعات المشاركة والسلام الجمهوري وعرض فني لفرقه التنورة بمركز شباب الخارجة، واقيمت مباراة الافتتاح خماسي كرة القدم بين فريق جامعة الوادي الجديد وجامعة جنوب الوادي.