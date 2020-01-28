دورى الكرة النسائية.. سموحة ٢٠٠١ يتعادل مع شباب النصر ١/١

تعادل فريق سموحة لكرة القدم النسائية مواليد ٢٠٠١ مع نظيره مركز شباب النصر بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب سموحه ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة منطقة الإسكندرية .
سجلت ملك عماد هدف سموحة فى الدقيقة ٥٣ من ضربة جزاء بينما سجلت سعاد علاء هدف التعادل لمركز شباب النصر فى الدقيقة ٧٢ وبذلك يحصل كل فريق على نقطة .
لعب سموحه بتشكيل مكون من ملك صبرى، رنا ابراهيم ، جيدا يوسف ،جني ديرك ،جنه محمود ،روان خالد ،هلا علي ،جودي علاء ،جيدا ديرك ، ملك محمود ،ملك عماد أثناء المباراة جنى عبد الحليم .
يتكون الجهاز الفني لسموحة من إسماعيل عبد العزيز مدير فنى ،اعتماد فوزى، شيرين فوزى مدربين ،تقى محمد مدربة حراس المرمى ، ولاء قطون علاج طبيعي ،داليا ابوالعينين ادارى الفريق .
يشرف على الكرة النسائية بالنادي صلاح الناهى ومعه اللواء جمال ذكى و محمود جمال ومحمود البندارى .
وقالت شيرين فوزى مدربة سموحة إن لاعبات فريقها أدين مباراة طيبة وأضعنا فرصا سهلة للتهديف كانت كفيلة بحسم المباراة .
وأضافت مدربة سموحة أن تلك المباراة هى الرسمية الأولى لجميع اللاعبات وبعضهن من صغار السن وبدت عليهن الرهبة ولكن يكتسبون الخبرة مع المشاركة فى المباريات .