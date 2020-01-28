دورى الكرة النسائية.. سموحة ٢٠٠١ يتعادل مع شباب النصر ١/١





سجلت ملك عماد هدف سموحة فى الدقيقة ٥٣ من ضربة جزاء بينما سجلت سعاد علاء هدف التعادل لمركز شباب النصر فى الدقيقة ٧٢ وبذلك يحصل كل فريق على نقطة .





لعب سموحه بتشكيل مكون من ملك صبرى، رنا ابراهيم ، جيدا يوسف ،جني ديرك ،جنه محمود ،روان خالد ،هلا علي ،جودي علاء ،جيدا ديرك ، ملك محمود ،ملك عماد أثناء المباراة جنى عبد الحليم .





يتكون الجهاز الفني لسموحة من إسماعيل عبد العزيز مدير فنى ،اعتماد فوزى، شيرين فوزى مدربين ،تقى محمد مدربة حراس المرمى ، ولاء قطون علاج طبيعي ،داليا ابوالعينين ادارى الفريق .





يشرف على الكرة النسائية بالنادي صلاح الناهى ومعه اللواء جمال ذكى و محمود جمال ومحمود البندارى .





وقالت شيرين فوزى مدربة سموحة إن لاعبات فريقها أدين مباراة طيبة وأضعنا فرصا سهلة للتهديف كانت كفيلة بحسم المباراة .





وأضافت مدربة سموحة أن تلك المباراة هى الرسمية الأولى لجميع اللاعبات وبعضهن من صغار السن وبدت عليهن الرهبة ولكن يكتسبون الخبرة مع المشاركة فى المباريات .