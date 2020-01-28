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بمشاركة الفرقاطة طابا والرياض .. القوات البحرية المصرية والسعودية تنفذان عددا من الرمايات غير النمطية والليلية في مرجان 16 .. وتنفيذ عمليات لتأمين المسرح البحرى بالبحر الأحمر

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:01 م
صورة من التدريب
صورة من التدريب
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محمد إبراهيم
التدريب البحري مرجان 16:
= الفرقاطة المصرية طابا وسفينة الإمداد حلايب ولنشات الصواريخ تشارك في المناورة
= مشاركة الفرقاطة الرياض وسفينة دورية صاروخية وعناصر من البحرية الخاصة السعودية
= مكافحة الإرهاب بالبحر والتعامل مع العدائيات المحتمل استخدامها ضد الجزر بالبحر الأحمر

واصلت عناصر من القوات البحرية المصرية والسعودية تنفيذ فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى السعودى "مرجان-16"، والذى يتم تنفيذه بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر بجمهورية مصر العربية وتشارك فيه الفرقاطة المصرية طابا وسفينة الإمداد حلايب وعدد من لنشات الصواريخ إضافة إلى عناصر من القوات الخاصة البحرية، ويشارك من الجانب السعودى الفرقاطة الرياض وسفينة دورية صاروخية من طراز PGG وعناصر من الوحدات البحرية الخاصة السعودية.

وشهدت الأيام الماضية تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المكثفة للقوات الخاصة البحرية المصرية والسعودية ، تخللها تنفيذ عدد من الرمايات غير النمطية والرمايات الليلية، التي تركزت على التدريبات الاحترافية لعناصر القوات الخاصة البحرية من الصاعقة البحرية والضفادع البشرية ، وعلي رأسها أعمال مكافحة الإرهاب بالبحر والتعامل مع العدائيات التى من المحتمل استخدامها ضد الجزر بالبحر الأحمر.

يأتى التدريب "مرجان-16" فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز آفاق التعاون العسكري مع البحرية السعودية، وتطوير قدرات القوات البحرية المصرية والسعودية فى مجال التخطيط والقيادة والسيطرة والاتصالات وتنفيذ العمليات المشتركة لمجابهة التهديدات غير النمطية وتأمين المسرح البحرى بالبحر الأحمر مع توحيد العقائد التدريبية والعملياتية.
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