التخطيط القومي يطلق ندوة حول التكنولوجيا المالية

نظم معهد التخطيط القومي، اليوم فاعليات الحلقة الرابعة من سيمينار شباب الباحثين بعنوان " ثورة التكنولوجيا المالية "، لمناقشة آثار التطورات التكنولوجية على تغير شكل وطبيعة الخدمات المالية المعروف بـ" التكنولوجيا المالية "Fin Tech .





عرض المشاركون مفهوم التكنولوجيا المالية والتطور وأهدافه واتجاهات التكنولوجيا المالية من منظور عالمى من حيث حجم الاستثمارات العالمية فى Fin Tech وأهم القطاعات والدول الرائدة.





ذكر بيان صادر عن المعهد، أنه تم التطرق لإتجاهات التكنولوجيا المالية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأهم مجالات الاستثمار والقطاعات الأكثر تداولًا واستخدامًا في التكنولوجيا المالية مع الإشارة إلى الحالة المصرية وأهم شركات التكنولوجيا المالية فى مصر.





وتم وضع تصور حول أهم الفرص والمخاطر المحتملة المرتبطة بتوسع إنتشار شركات وتطبيقات التكنولوجيا المالية سواء من منظور الشركات الناشئة للتكنولوجيا المالية وأيضًا من منظور تنموى شامل على الاقتصاد المصري والمتمثل أهمها في مخاطر خصوصية البيانات والمعلومات ومخاطر إعادة هيكلة النظام المالي والنقدي العالمي لصالح شركات التكنولوجيا هذا بالإضافة إلى مخاطر اجتماعية متعلقة بتغير هيكل الوظائف وانعكاساته على مستويات العدالة الاجتماعية ومستويات الفقر.





وعرضت المناقشة مستقبل الخدمات المالية وشكل البنوك في المستقبل القريب والمتمثل في تغيير نموذج الأعمال الخاص بالبنوك من حيث نمط ومفهوم الخدمات المالية المقدمة بحيث تصبح داعمة أكثر لمفهوم الاقتصاد التشاركي هذا بالإضافة إلى تأثير التكنولوجيا الجديدة في تغيير طبيعة الخدمات المالية نفسها لتصبح أكثر تطورًا وملائمة للعصر الجديد.