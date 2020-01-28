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رياضة

الدوري المصري.. مصطفى محمد يسجل الهدف الأول للزمالك فى شباك وادي دجلة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:55 م
صدى البلد
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عمر سلامة
تقدم الزمالك على وادي دجلة بالهدف الأول فى المباراة المقامة خلال الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وأحرز مصطفى محمد هدف التقدم من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك محمد عبدالمنصف حارس مرمى دجلة فى الدقيقة الرابعة عشرة زمن الشوط الأول.

وضم تشكيل الزمالك:

محمد أبوجبل في حراسة المرمي

محمود علاء - محمود الونش - حازم امام - محمد عبد الشافي في خط الدفاع

 فرجاني ساسي - يوسف أوباما - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - احمد زيزو في خط الوسط 

مصطفي محمد في خط الهجوم

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي - إسلام جابر - مصطفي فتحي - كاسونجو - محمد عبد السلام - إمام عاشور - محمد حسن.
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