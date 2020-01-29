حسين الجودة ينظم ورشة عمل للتعريف ببرنامج التصنيع بدون فاقد

نظم مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار ممثل في مركز تحسين الجودة KIZEN بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) ورشة عمل باتحاد الصناعات المصرية للتعريف ببرنامج التصنيع بدون فاقد (التصنيع الرشيق) وذلك بحضور الخبير الياباني Takachi

جدير بالذكر ان هذا الحدث يأتى في إطار إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية فيما يخص محور التنمية الصناعية والذي يشمل مشروع تحسين جودة الصناعة،حيث قام الخبير الياباني خلال ورشة العمل بشرح مفهوم التصنيع الرشيق و الاهداف منه.

ويستهدف البرنامج الوصول بنسبة الفاقد الى 0% في جميع القطاعات ، و خفض زمن التوريد و سرعة الاستجابة لطلبات العميل بنسبة تصل الى 15 % ، و زيادة الانتاجية و تحسين الجودة و الربح بنسب تصل الى 20 %