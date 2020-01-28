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أمنة نصير: النقاب شريعة يهودية وليست إسلامية.. فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:40 م
أمنة نصير
أمنة نصير
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هاني حسين
علقت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، على حكم الإدارية العليا بـ حظر النقاب بين عضوات هيئة رالتدريس بجامعة القاهرة .

وقالت  نصير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " الماع على قناة " الحدث اليوم"، :"  منذ 30 عاما وأتحدث عن هذا الأمر، والنقاب ليس تشريع إسلامي والنقاب شريعة يهودية وليس إسلامية ".

وتابعت :"  بالرجوع إلى النصوص اليهودية سوف نجد تلك النصوص، والدين الإسلامي جاء ووجد القبائل اليهودية والعربية متجاورة في الجزيرة العربية".

وأـكملت :"  الإسلام قرر مبدأ سامي في سورة النور بغض البصر وغض البصر تأديب أخلاقي".

وقالت أمنة نصير:"  لابد أن ينتشر بيننا الإحترام والفضيلة الحقيقية في غض البصر، ولا يوجد في الإسلام ما يتحدث عن النقاب وغطاء الوجه".
    
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