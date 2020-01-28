أمنة نصير: النقاب شريعة يهودية وليست إسلامية.. فيديو

علقت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، على حكم الإدارية العليا بـ حظر النقاب بين عضوات هيئة رالتدريس بجامعة القاهرة .





وقالت نصير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " الماع على قناة " الحدث اليوم"، :" منذ 30 عاما وأتحدث عن هذا الأمر، والنقاب ليس تشريع إسلامي والنقاب شريعة يهودية وليس إسلامية ".





وتابعت :" بالرجوع إلى النصوص اليهودية سوف نجد تلك النصوص، والدين الإسلامي جاء ووجد القبائل اليهودية والعربية متجاورة في الجزيرة العربية".





وأـكملت :" الإسلام قرر مبدأ سامي في سورة النور بغض البصر وغض البصر تأديب أخلاقي".





وقالت أمنة نصير:" لابد أن ينتشر بيننا الإحترام والفضيلة الحقيقية في غض البصر، ولا يوجد في الإسلام ما يتحدث عن النقاب وغطاء الوجه".