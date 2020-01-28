نتنياهو: ترامب أفضل صديق لـ إسرائيل على مدار تاريخها .. فيديو

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أفضل صديق رأته اسرائيل في البيت الابيض في تاريخها، مؤكدا ان الرئيس الأمريكي وضع خطة ممتازة لأسس السلام بين إسرائيل وفلسطين.





وأضاف نتنياهو خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل طوال تاريخها كان لديها أصدقاء جيدون، مشيرا إلى أنه لا أحد وصل لهذا المستوى من الصداقة.





وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن قرارات الاعتراف بالقدس كعاصمة لاسرائيل وإعادة تأكيد حق اسرائيل القانونى فى السيادة على اليهودا والسمرا وكافة الأراضي الإسرائيلية التي تم ذكرها في الكتاب المقدس دليل على تلك الصداقة.





وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي الى أن القضاء على قاسم سليماني ودعم التعاون المسبوق مع اسرائيل وكل هذا يشهد على الصداقة والعمق مع اسرائيل.





واختتم نتنياهو حديثه قائلا: "سيدى الرئيس أتشاطر معك هذا الالتزام وسلاما يحمى حدود اسرائيل ويضمن العيش والكرامة فالخطة تقول ان اسرائيل ستسيطر على المنطقة غرب الاردن مما يعطى اسرائيل حدودا شرقية للحفاظ على أمننا والآن لدينا اعتراف بهذا".