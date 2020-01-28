أحمد موسى: إعلان التفاصيل الكاملة لخطة ترامب للسلام بعد قليل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإدارة الأمريكية ستقوم بالإعلان عن التفاصيل الكاملة لخطة السلام التى تحدث عنها الرئيس الأمريكى.





وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس الأمريكى ترامب قام بعمل مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلان عن خطة السلام.





وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إننا اليوم نتخذ خطوة كبيرة نحو السلام والشباب في منطقة الشرق الأوسط مستعدون لمستقبل أكثر أملا والحكومات في المنطقة تدرك أن الإرهاب والتشدد هما أعداء الجميع.