أحمد موسى: إعلان التفاصيل الكاملة لخطة ترامب للسلام بعد قليل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإدارة الأمريكية ستقوم بالإعلان عن التفاصيل
الكاملة لخطة السلام التى تحدث عنها الرئيس الأمريكى.
وأضاف موسى، خلال تقديمه
برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس الأمريكى ترامب
قام بعمل مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلان عن خطة السلام.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إننا اليوم نتخذ خطوة كبيرة نحو السلام والشباب في منطقة الشرق الأوسط مستعدون لمستقبل أكثر أملا والحكومات في المنطقة تدرك أن الإرهاب والتشدد هما أعداء الجميع.
وأضاف الرئيس دونالد ترامب
خلال مؤتمر، بالأمس كنت سعيدا بلقاء رئيس وزراء إسرائيل وهو رجل يعمل جاهدا لأن يكون رئيس وزراء إسرائيل في أطول انتخابات في التاريخ، كما أنني أيضا اجتمعت مع رئيس حزب أبيض وأزرق وهو ينضم الينا في هذا الجزء، ويثبت أن دولة إسرائيل تبحث عن السلام وأن السلام يتجاوز السياسة .
وأوضح أول رحلة قمت بها بعد تولي منصب الرئاسة كانت إلى إسرائيل ودهشت بما حققته هذه الدولة الصغيرة لمواجهة التهديدات الكبيرة.
وتابع: إسرائيل دولة تشمل جزءا صغيرا من الأرض في الشرق الأوسط، ولكنها أصبحت مركزا للديمقراطية والثقافة والإبداع والتجارة .
واستكمل الرئيس الأمريكي
، عند زيارتي إلى اسرائيل اجتمعت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم وحزنت لحال الشعب الفلسطيني، فالشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل ويستحق فرصة لتحقيق إمكانياته .