المصري: دفعنا 30 ألف دولار لإنهاء أزمة موكورو.. ولدينا أمل في رفع الإيقاف

أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي أن فريقه أنهى أزمة اللاعب شيخ موكرو ليقترب بشدة من الحصول على قرار برفع الإيقاف عنه في القيد.









وصدر قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمنع المصري من القيد في ثلاث فترات انتقال بداية من يناير الجاري، وفي الصيف والشتاء بالموسم المقبل.









وفي تصريحات لقناة نادي الزمالك قال طارق هاشم :"دفعنا 30 ألف دولار سبب الأزمة بين اللاعب وناديه السابق، لم نكن طرف في القضية، لأن الأمر يتعلق بين اللاعب وناديه القديم".









وأضاف طارق هاشم :"قمنا بدفع 6 آلاف فرانك سويسري من أجل الطعن على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم وإلغاء قرار منعنا من القيد لثلاث فترات انتقال".









وأنهى عضو مجلس إدارة المصري :"المستشار الدولي نصر عزام سيتولى عملية إلغاء قرار منع النادي من القيد، لدينا ثقة في فيفا من أجل إعلاء كلمة الحق في النهاية".