خانة اليك .. محمد الباز: العرب مطالبين بموقف واضح .. ومصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية.. فيديو

علف الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور على المؤتمر الصحفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتينياهو والذى تم من خلاله الأعتراف بدولة إسرائيل ووضع سيادتها على عدد من الأراضي الفلسطينية قائلا " مكنتش اعتقد اننا هنتحط فى خانة اليك "





واضاف الإعلامي محمد الباز أن العرب مطالبين بموقف واضح يحترمه العالم مشيرا إلى أنه يتمنى ان يكون هناك قوة في الموقف الفلسطيني.





وتابع مقدم برنامج 90 دقيقة أن الموقف المصري واضح وهو دعم ومساندة الموقف الفلسطينى فى هذه القضية لخطة السلام ومصر مع فلسطين ولن تتخلى عن القضة الفلسطينية.





واوضح الرئيس الأمريكي أنه في ظل هذه الرؤية القدس ستكون عاصمة إسرائيل التي لا تقسم وتكون موحدة وهذا مهم، مؤكدا أننا اليوم نتخذ خطوة كبيرة نحو السلام، موضحا أن الشباب في الشرق الأوسط مستعدون لمستقبل أكثر أملا.

ونوه إلى أن الحكومات في المنطقة تدرك إن الإرهاب والتشدد أعداء للجميع، موضحا أنه بالأمس كان سعيدا بلقاء رئيس وزراء إسرائيل وهو رجل يعمل جاهدا ليصبح في أطوال انتخابات في التاريخ.







