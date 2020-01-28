AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خانة اليك .. محمد الباز: العرب مطالبين بموقف واضح .. ومصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية.. فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:39 م
الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
Advertisements
محمود محسن
علف الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور على المؤتمر الصحفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتينياهو والذى تم من خلاله الأعتراف بدولة إسرائيل ووضع سيادتها على عدد من الأراضي الفلسطينية قائلا  "مكنتش اعتقد اننا هنتحط فى خانة اليك "

واضاف الإعلامي محمد الباز أن  العرب مطالبين بموقف واضح يحترمه العالم مشيرا إلى أنه يتمنى ان يكون هناك قوة في الموقف الفلسطيني. 

وتابع مقدم برنامج 90 دقيقة أن الموقف المصري واضح وهو دعم ومساندة الموقف الفلسطينى فى هذه القضية لخطة السلام ومصر مع فلسطين ولن تتخلى عن القضة الفلسطينية.

واوضح الرئيس الأمريكي أنه في  ظل هذه الرؤية القدس ستكون عاصمة إسرائيل التي لا تقسم وتكون موحدة وهذا مهم، مؤكدا أننا اليوم نتخذ خطوة كبيرة نحو السلام، موضحا أن الشباب في الشرق الأوسط مستعدون لمستقبل أكثر أملا.

ونوه إلى أن الحكومات في المنطقة تدرك إن الإرهاب والتشدد  أعداء للجميع، موضحا أنه بالأمس كان سعيدا بلقاء رئيس وزراء إسرائيل وهو رجل يعمل جاهدا ليصبح في أطوال انتخابات في التاريخ.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رفض فلسطيني رسمي وفصائلي لشرعنة واشنطن مستوطنات الضفة الغربية

لبحث فرص تحقيق السلام.. أبومازن يستقبل رئيس الكنيست السابق إبراهام بورج

خبير: أمريكا تنفذ أجندة اليمين الإسرائيلي بامتياز في فلسطين.. فيديو

ترامب يستعد للإعلان عن صفقة القرن.. رفض فلسطيني وانتقادات لتصريحات الرئيس الأمريكي.. وتسريب بعض بنود الخطة

ترامب : إسرائيل قلب العالم ..ومسار السلام سيكون لإنهاء الصراع

ترامب: القدس ستبقى عاصمة إسرائيل غير القابلة للتقسيم.. فيديو

ترشيحاتنا

إذاعة تونسية: مدافع النجم الساحلي يرفض عرضا من الأهلي

ترامب: خطة السلام تمنح فلسطين أراضي جديدة و50 مليار دولار استثمارات ومليون وظيفة.. فيديو

هل وصل فيروس كورونا للإسكندرية.. الصحة تكشف حقيقة مرض طفل برج العرب

انخفاض النفط عالميا .. بشرى سارة للمصريين بشأن سعر البنزين والسولار.. تفاصيل

صاحب الجلالة المعظم.. حقيقة إعلان سلطان عمان تخليه عن جميع ألقابه

الاعترافات الكاملة لـ الجزار المتهم بقتل أسرة كفر الدوار.. وتأجيل القضية لـ 30 يناير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد.. صور

الكاتب باولو كويلو يكشف مفاجأة عن لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت

بألحانها الأخاذة.. السمسمية تأسر جمهور معرض الكتاب