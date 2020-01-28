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أحمد موسى: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية لن يتغير

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:41 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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البهي عمرو

قال الإعلامي أحمد موسى إن العالم العربي يدعم الشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقف بجانب القضية الفلسطينية.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال  تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية لن يتغير.


وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان يطالب دائمًا بإقامة الدولة الفلسطينية.


وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن الأمم المتحدة أكدت عدم شرعية الإستيطان وأمريكا تعترف بالمستوطنات، وأنه لم يكن واضحًا بند المستوطنات فى اتفاقية اوسلو فى التسعينيات.


وتابع موسى، هل المطلوب من الشعب الفلسطيني رفض خطة السلام أم التوصل إلى حلول.

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