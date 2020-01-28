ورش فنية متنوعة ومعرض كتب بثقافة القاهرة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث أقام قصر ثقافةالاسمرات مسابقة ثقافية، بينما نفذ ورشة فنية لعمل حظاظات يدوية وأخرى لعمل تيجان، إلى جانب ورشة حكي عن "آثار مصر"، بجانب عرض عرائس وأمسية شعرية لاكتشاف المواهب من الأطفال وفصل محو الأمية، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر يوم فنى ثقافى تضمن اليوم ورشة حكى بالأراجوز بعنوان "النظافة الشخصية" أشارت إلى غسل اليدين، وضع منديل على الفم أثناء العطس، الاستحمام وتغيير الملابس بصفة مستمرة، كما تم عمل كارت معايدة،





نفذ بيت ثقافة نادي الطيران فرع التجمع ورشة لتعليم الباليه وأخرى طباعة بالإستنسل، كما أعد مجلة حائط بعنوان "بر الوالدين"، بجانب ورشة حكي عن "التسامح"





قدمت مكتبة الأسرة الماظة مسابقة ثقافية بمناسبة ثوره ٢٥ يناير، بينما نظم قصر ثقافة الوفاء والامل ورشة فنية بالموزايك بمناسبة اجازة نصف العام بقاعة القصر، كما أنهى بيت ثقافة المدفعية ورشة تعليم الخيامية بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة .





نظم بيت ثقافة المرج معرض كتب عن "ثورة ٢٥ يناير"، كما يستمر قصر ثقافة المطرية لليوم الثاني على التوالي تنفيذ يوم ثقافي فني بالتعاون مع جمعية فجر التنوير للمكفوفين وجمعية العب وتعلم لذوي الاحتياجات الخاصة ومؤسسة أمل بكره للأطفال المكفوفين لعمل معارض لبعض الرسومات المعبرة لجمعية العب وتعلم، معرض كتب بعنوان" النباتات والبيئة" بمناسبة مبادرة اتحضر للأخضر للقصر، بجانب معارض للفنون التشكيلية ونادي المرأة ومعرض كتب مجسمات بعنوان "ملامح ملموسه بطريقة برايل"، بينما قدم طارق عبد الرحمن المنشد الديني بالإذاعة والتليفزيون مجموعة مميزة من الإنشاد الديني بعنوان "معجزات النبي، يا رسول الله من غيرك، جانا النبي وضي النبي"، كما قدم أغنية مسجلة تم عرضها بالبرجيكتور بعنوان "عيد النجوم" تخليدا لذكرى أعياد الشرطة مع عزف علي الاورج للطالب الاول على الجمهورية في العزف حسام طارق، بالإضافة إلى عقد حوار مفتوح بعنوان "ضريبة التكنولوجيا" لرحاب عبد العاطي التي تحدثت في الحوار عن الآثار السلبية و الإيجابية، بجانب ورش فنية عن كيفية عمل ميداليات بأشكال مختلفة وعلم مصر من الفوم جليتر، وورشة رسم حر





أقامت مكتبة sos عدد من الورش الفنية منها ورشة من أغطية الزجاجات، ورشة ورود من الفوم الملون، ورشة شجرة من قشر الفسدق، ورشة ورود بالورق الملون وعصيان الشفاطات، لوحة اشكال فراشات من الفوم الملون، لوحة من رسومات اطفال القرية، إلى جانب تنظيم معرض كتب عن "برامج الكمبيوتر"، كما أعدت مجلة عن "حيوانات الغابة"، بالإضافة إلى حوار مفتوح عن "ثورة ٢٥ يناير" .





عقد بيت ثقافة نادي الطيران بمصر الجديدة جلسة ثنائية لتنمية المهارات الإدراكية والتعرف على المهن والأدوات المستخدمة باستخدام البال، بجانب ورشة للأطفال بالتصوير الفني بطريقة السلويت، وعمل لوحة جماعية لقارة أفريقيا وبعض الحيوانات بها.





أعدت مكتبة طفل المعادى ورشة جدارية ضمن برنامج نصف العام الدراسى، كما ناقشت كتاب "اسهل الطرق لتحقق ما تتمناه" تأليف فؤاد الصاوى، تناولت أحلام وأمنيات الاطفال المستقبلية وطرق تحقيقها، بالإضافة إلى حكاية قصة "الغوريلا يحل القضية" تأليف جودت خليفة، معلومات عن الحيوانات البحرية والطيور وذلك بحضانة جمعية طفل المعادى.





نفذ قصر ثقافة حلوان ورشة لوحة على شكل ورد من إعادة تدوير علب المياه الغازية، بجانب ورشة وردة مزخرفة من الاركيت، كما اختتم ورشة تعليم التفصيل، وورشة ديكور من اعادة تدوير الجركن البلاستيك على شكل بطة، بينما أعد مجلة حائط عن "عيد الشرطة" .



