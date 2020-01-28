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برلمان

وزير التنمية المحلية: تركيب عدادات مسبوقة الدفع في المساجد والكنائس

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:44 م
اللواء محمود شعراوى،
اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن التنسيق حاليا لتركيب عدادات كهرباء مسبوقة الدفع بجميع المساجد الأهلية والكنائس، مشيرا الى ان هناك مبالغ كبيرة تضيع على وزارة الكهرباء، وكذلك تتحمل وزارة التنمية المحلية مبالغ كبيرة. 

جاء ذلك خلال رده على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات الطرق، بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل المجلس.   

وأضاف شعراوى، ان المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، تتحمل الوزارة تكاليف استهلاكها من الكهرباء، متابعا، ان الخدمات المقدمة بأجر بالمساجد الأهلية، تتحمل قيمة استهلاكها للكهرباء، نظرا لانها أنشطة ومشروعات تابعة لجمعيات أهلية. 

وحول تأخر البت في طلبات تخصيص الاراضى والمبانى للمنفعة العامة،وأوضح المجالس المحلية الشعبية كانت المختصة بالبت في تلك الطلبات من قبل، ونظرا لغياب المجالس الشعبية حاليا، يتولى ذلك الامر رئيس مجلس الوزراء بناء على العرض من المحافظات. 

وتابع: ان هناك عدد كبير من الطلبات يأتي غير مستوفى للشروط، الى جانب ان وزارة الدفاع تراجع احداثيات الطلبات على الخرائط العسكرية، متابعا، ان في بعض الأحيان يوجد احداثيات للاراضى ما يؤدى الى التأخر في البت دون عمد من وزارة الدفاع التي أبدت استعدادها لانهاء الف طلب أسبوعيا حال توافر الاحداثيات. 

وحول مشكلات الامطار والسيول، أوضح ان الازمة التي شهدتها البلاد الفترة الماضية، كانت بسبب نزول كميات أمطار اكثر من مما تستوعبه شبكات الصرف في المناطق القديمة، وبالتالى توقفت مياه المطر في بعض الأماكن، الا ان كافة العاملين في ذلك المجال كانوا في حالة طوارئ بدأ  من اكبر قيادة لاصغر  قيادة، وتم الاستعانة بالقوات المسلحة لمواجهة الازمة، وبالفعل لم يحدث تكدس مرورى بالمحافظات الا في بعض المناطق والقرى التي بها طرق ترابية، وهو ما تسعى الوزارة لرصفها وفقا لخطتها الجديدة.
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