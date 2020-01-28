بعد تأييد حبسه 3 سنوات.. مجدي عبد الغني: لست مسئولا عن التركة وهناك درجات للاستئناف

قال الكابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، تعليقا على تأييد حبسه 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه،:" الحكم غيابيا واحترم القضاء بشكل كامل".





وأضاف مجدي عبد الغني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الحكم كان غيابيا، وللأسف بعد تقديم المستندات والأوراق وما يفيد بأنني غير مسؤول عن هذه التركة من الأساس، والمطلوب هو الريع، والريع لا علاقة له بالميراث".





وتابع مجدي عبد الغني:" وتم إصدار حكم غيابي رغم المستندات وهناك درجة الإستئناف على هذا الحكم ولدي ثقة كاملة في حل الأزمة".





وعاقبت محكمة جنح الدقي مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الأسبق وآخرين اليوم الثلاثاء، بالحبس 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه وكفالة 6 آلاف جنيه لامتناعه في 3 دعاوى عن تسليم ميراث أقاربه.





صدر الحكم برئاسة المستشار حسام بدوي رئيس محكمة جنح الدقي، وأمانة سر شعبان سعيد، متضمنا الحبس عام وغرامة ١٠٠ ألف جنيه وكفالة 2000 جنيه؛ لإيقاف التنفيذ عن كل دعوى من الثلاثة.



