مسئول فلسطيني: خطة ترامب للسلام فضيحة وسيرك سياسي

وصف حسام زملط، المبعوث الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، خطة السلام الأمريكية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنها "سيرك سياسي" و"فضيحة".





وقال "زملط"، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن الرئيس ترامب قتل للتو آفاق حل الدولتين.





ورفض السياسي الفلسطيني الخطة، قائلاً: إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قد غزا بالفعل القدس وكل المستوطنات وغور الأردن، وهي مساحة تمثل ثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة.





وتابع أن "الفلسطينيين يمتلكون رؤيتهم الخاصة لتطبيق السلام، وأن الطريق نحو معروفة للغاية، فيجب أن تنهي إسرائيل احتلالها الذي بدأ عام 1967، وهذا بسيط".





حذّر الميجور جنرال تمير هيمان رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية من أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام سوف تسبب في حالى من الفوضى في الأراضي الفلسطينية والعالم العربي، لكنه تراجع عن توقع أن أحداثا كبرى سوف تقع نتيجة لذلك.

وقال هيمان، خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب بالتزامن مع إعلان ترامب الخطة، إن العامل الحاسم في التداعيات الفورية للخطة هو كيفية تلقيها من قبل الشباب والمواطنين العاديين، وكيف سيضطرون حكوماتهم إلى التحرك.

وأضاف أنه "لم نر الخطة حتى الآن، لكن يمكن أن نؤكد أنها سوف تؤثر على المنطقة".

وامتدح بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتباره أعظم صديق لإسرائيل، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بينهما في البيت الأبيض، أعلن الثاني خلاله عن خطة السلام الأمريكية.

وقال "نتنياهو" إن ترامب حطم ما سماه "الأكذوبة الكبرى" بأن إسرائيل تحتل بشكل غير مشروع أراضي أجدادها، وذلك على حد زعمه.





وقال إن الرئيس الأمريكي اعترف بسيادة إسرائيل على جميع المستوطنات اليهودية، كبيرها وصغيرها على حد سواء.

وتابع أن "ترامب" اعترف في خطته بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن ومناطق استراتيجية أخرى في الضفة الغربية.

ووجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى نظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن قال فيها إنه إذا جاء الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات، فإنه سيكون معهم في أي خطوة.

وأشار "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن خطة السلام الأمريكية ربما تكون الفرصة الأخيرة للفلسطينيين للحصول على دولة مستقلة.

وأشار "ترامب" إلى أنه طلب من الفلسطينيين مواجهة تحديات التعايش السلمي مع الإسرائيليين.

وتابع أن ذلك يشمل القوانين التي تجسد حقوق الإنسان، وإيقاف ما وصفه بـ "الأنشطة الخبيثة" لحركة حماس والجهاد الإسلامي" وغيرها من الجماعات الإرهابية ووقف التعويض المالي للإرهابيين.

وقال إنه لا يوجد فلسطيني أو إسرائيلي سيتم طرده من منزله بعد تطبيق الخطة.