البوتشى أول المتوجين في الألعاب الإفريقية

كان البوتشى أول الرياضات التي شهدت عملية التتويج حيث فاز في منافسات المجموعة الأولى بنات لاعبة بوركينا فاسو فاديلاتو تابسوبا بالميدالية الذهبية وروزا كريستال لاعبة سيشل الميدالية الفضية.

وحققت اللاعبة جانا حسن اول ميدالية لمصر في الألعاب بعدما فازت بالميدالية البرونزية

وفي منافسات الأولاد حقق لاعب الجزائر سيف الدين حمدي الميدالية الذهبية، بينما حقق لاعب بوركينا فاسو ارنود تيماتور الميداليةالفضية وفاز بالميدالية البرونزية لاعب تونس مهاب بديوي





وسيطر لاعبو مصر على ميداليات المجموعة الثانية أولاد وبنات حيث فازت اللاعبة ملك وائل بفضية منافسات الفردي بنات وفازت منى عبد الرحيم بالميدالية البرونزية في حين جاءت اللاعبة سمية محمود في المركز الرابع وحصلت على شارة مشاركة بينما احتلت لاعبة السودان إسراء شيخ الدين المركز الأول. والميدالية الذهبية.



