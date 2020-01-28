تقاضى ٢٢ مليون جنيه في إعلان.. محامي زينة يكشف مفاجأة ويوجه رسالة إلى أحمد عز.. فيديو

قال معتز الدكر محامي الفنانة زينة ، إنه تقدم بجزء من التحريات إلى المحكمة، ومستندات تفيد بـ تقاضي الفنان أحمد عز لـ 22 مليون جنيه في إعلان واحد.





وأضاف معتز الدكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" من المفترض أن تكون العلاقة بين احمد عز وزينة طيبة بسبب أولاده".





ووجه معتز الدكر رسالة غلى الفنان أحمد عز قائلا:" أت منى أن يبادر أحمد عز بحل الأزمة من أجل ابنائه".





وفي وقت سابق كشفت الفنانة زينة عن كواليس وأسرار لأول مرة عن زواجها من الفنان أحمد عز، موضحة أنها تزوجت من الفنان أحمد عز في 15-6-2012 وسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للولادة.





وقالت "زينة" خلال تصريحات تلفزيونية، إن أحمد عز كان شخصيته مختلفة وكانت تثق فيه ثقة عمياء، وكان يستحق هذه الثقة وقتها، ولم تلتقي بأحمد عز بعد الأزمة حتى الآن.





وأضافت «زينة»: "هى الناس عايزة تفهم ليه، وانا مش عايزة أفهم حاجة عن حد، وعايزة أقفل على نفسي وعن حياتي الشخصية لانها متخصش حد".



