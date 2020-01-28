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توك شو

تقاضى ٢٢ مليون جنيه في إعلان.. محامي زينة يكشف مفاجأة ويوجه رسالة إلى أحمد عز.. فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:23 م
زينة واحمد عز
زينة واحمد عز
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هاني حسين
قال معتز الدكر محامي الفنانة زينة، إنه تقدم بجزء من التحريات إلى المحكمة، ومستندات تفيد بـ تقاضي الفنان أحمد عز لـ 22 مليون جنيه في إعلان واحد.

وأضاف معتز الدكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  من المفترض أن تكون العلاقة بين احمد عز وزينة طيبة بسبب أولاده".

ووجه معتز الدكر رسالة غلى الفنان أحمد عز قائلا:" أتمنى  أن يبادر أحمد عز بحل الأزمة من أجل ابنائه".

وفي وقت سابق كشفت الفنانة زينة عن كواليس وأسرار لأول مرة عن زواجها من الفنان أحمد عز، موضحة أنها تزوجت من الفنان أحمد عز في  15-6-2012 وسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للولادة.

وقالت "زينة" خلال تصريحات تلفزيونية، إن أحمد عز كان شخصيته مختلفة وكانت تثق فيه ثقة عمياء، وكان يستحق هذه الثقة وقتها، ولم تلتقي بأحمد عز بعد الأزمة حتى الآن.

وأضافت «زينة»: "هى الناس عايزة تفهم ليه، وانا مش عايزة أفهم حاجة عن حد، وعايزة أقفل على نفسي وعن حياتي الشخصية لانها متخصش حد".

ررت محكمة أسرة مدينة نصر، تأجيل الدعوى المقامة من معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، والتي تطالب فيها بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 44 ألف جنيه إسترليني «ما يعادل 900 ألف جنيه مصري»، كمصروفات مدرسية للتوأم عز الدين وزين الدين، بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة، لجلسة 1 مارس المقبل.لازم تقرب يا أبنائه   
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