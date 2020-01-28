فرج عامر خلال لقائه بفريق الكرة: الاتحاد فريق شقيق ومباراتنا معه نظيفة بلا عصبية ولا خشونة

حرص المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة فور عودته من مجلس النواب على التوجه إلى النادي للقاء لاعبي فريق الكرة والجهاز الفنى لتخفيزهم والشد من أزرهم قبل الانتظام فى معسكره المغلق استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري والمقرر لها الخميس المقبل.





وقال عامر موجها حديثه لاعبى الفريق:





الاتحاد السكندرى فريق شقيق مباراتنا معه يحب أن تكون مباراة نظيفة وكبيرة بلا عصبية أو خشونة ولا اعتراض على التحكيم وتعبر عن قوة ومكانة الناديين الكبيرين.





وأضاف رئيس سموحة "سموحة يضم لاعبين على مستوى عالى لكننا لا نعرف بالأسماء، فلاعب الكرة يقيم بعطائه وانتمائه ومدى ما يقدمه داخل المستطيل الأخضر".





وأردف "كرة القدم لا تعطى إلا من يعطيها وسموحة لم يبخل على الفريق بأى شئ، والكرة الآن فى ملعبكم، وعليكم تثبتوا للجميع أنكم على قدر المسئولية".