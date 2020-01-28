منافسات شرسة في ألعاب القوى في أفريقيا للأوليمبياد الخاص

شهدت ألعاب القوى في يومها الرابع المشاركة في أول العاب افريقية للأولمبياد الخاص تحتضنها القاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس منظمة الوحدة الافريقية، منافسات شرسة.





و أسفرت عن في مسابقة 100 م عدو بنات بالمجموعة الأولى فازت اللاعبة ليهي مانجو ميتولو من إيسواتيني بالمركز الأول وجاءت اللاعبة ماري ادوارد من مورشيوس بالمركز الثاني و وتوجت المالية ديارا سانتو بالمركز الثالث.





وحلت اللاعبة هدية علي من تنزانيا بالمركز الرابع وفي المجموعة الثانية جاءت في المركز الأول ديزير نامونا من ملاوي واللاعبة المغربية دنيا رحيدي في المركز الثاني والمغربية حفصة طليبي في المركز الثالث وفي المركز الرابع المغربية إكرام بن مياموكو





وفي المجموعة الثالثة جاءت في المركز الأول اللاعبة اجنيس ماسوسو من ملاوي وفي المركز الثاني للاعبة كليرا فيري من ملاوي وفي المركز الثالث اللاعب فيلس سابيولانو من ملاوي وفي المركز الرابع فازت اللاعبة ناردين علي من السودان وفي المركز الخامس فازت اللاعبة سالمة خير من تنزانيا





في المجموعة الرابعة فازت اميناتا ديومبيا من مالي بالمركز الأول وفي المركز الثاني اللاعبة باسي ناكوويجا من اوغند ا وفي المركز الثالث اللاعبة رامية جين من سيشل وفي المركز الرابع موليسو دانيال من الكونغو الديمقراطية وفي المركز الخامس اللاعبة سارة جون من جنوب السودان





وفى المجموعة الخامسة فازت اللاعبة ماجي اماندا بالمركز الأول من سيشل وفي المركز الثاني اللاعبة جنينا جيسي من بوركينا فاسو وفي المركز الثالث فازت اللاعبة ماري ماما من السنغال وفي المركز الرابع ديجينابا زابري من بوركينا فاسو





وفي المجموعة السادسة فازت اللاعبة دي جاسا تيجست من اثيوبيا وفي المركز الثاني فازت اللاعبة ماري نيبت من تشاد وفي المركز الثالث فازت اللاعبة ارانكوندا سان رينيه من بوندي وفي المركز الرابع فازت اللاعبة ماديدا بلولو من الكونغو الديمقراطية





وفي المجموعة السابعة فازت اللاعبة جين ديفين بالمركز الأول من اوغندا وفي المركز الثاني اللاعبة كيتا مابلي من الكونغو الديمقراطية وفي المركز الثالث فازت اللاعبة بلورا دوكني من تشاد في المركز الرابع فازت اللاعبة اومي ماما زويدين منالمغرب وفي المركز الخامس فازت اللاعبة فاطوماتا زيام من السنغال





وفي المجموعة الثامنة فازت اللاعبة سامامايا نالتوايا من اوغندا بالمركز الأول وفي المركز الثاني اللاعبة نومازاوازي هليزا من زيمبابوي وفي المركز الثالث فازت اللاعبة فردوس فتحي من الجزائر وفي المركز الرابع فازت اللاعبة مولاتا الحوسي من الجزائر





في المجموعة التاسع فازت اللاعبة جاسيت نياما هونجا من اوغندا بالمركز الأول وفي المركز الثاني فازت اللاعبة ايان بيرنسس من غانا وفي المركز الثالث فازت اللاعبة هاناها دتنتيكور من غانا وفي المركز الرابع فازت اللاعبة جين رودرجوس من الراس الأخضر





وفي المجموعة العاشرة فازت اللاعبة باربارا نيجوفو من زيمبابوي وفي المركز الثاني فازت اللاعبة فيكتوريا اوبينج من غانا وفي المركز الثالث فازت اللاعبة كلارا سوفيا من الراس الأخضر وفي المركز الرابع فازت اللاعبة اجينس ناما باسا من اوغندا وفي المركز الخامس فازت اللاعبة لورانس ابيبو من غانا فوفي المركز السادس فازت للاعبة انسو كليباترو من زيمبابوي





وفي المجموعة الحادية عشرة فازت اللاعبة إيساك نول بالمركز الأول من جنوب السودان وفي المركز الثاني فازت اللاعبة ديسي ناجاني من زيمبابوي.





وفي المركز الثالث فازت اللاعبة مالنجو نيجوندا من الكونغو الديمقراطية وفي المركز الرابع فازت اللاعبة ميلالا جلادس من الكونغو الديمقراطية وفي المركز الخامس فازت اللاعبة روسيتا كيكابون من توجو وفي المركز السادس اللاعبة نيشماجيزوي اوديتتي من بورندي بنات افريقيا يثيرن الاعجاب.





وفي المجموعة الثانية عشر فازت اللاعبة مريم انا من جامبيا بالمركز الأول وفي المركز الثاني رقية جاي من السنغال وفي المركز الثالث اللاعبة هريت تشليبوبا من زيمبابوي وفي المركز الرابع فازت اللاعبة داليا سميحة من الجزائر.





وفي المجموعة الثالثة عشرة فازت اللاعبة ارياكوزي يافوني من بورندي بالمركز الأول وفي المركز الثاني فازت اللاعبة ديجيزا برنس من الجزائر وفي المركز الثالث فازت اللاعبة مريم أسامة من مصر.



