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توك شو

بعد إصابته بالشلل الرعاش.. الفنان يوسف فوزي يكشف موقف الفنانيين منه في فترة مرضه.. فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:05 م
الفنان يوسف فوزي
الفنان يوسف فوزي
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هاني حسين
قال الفنان يوسف فوزي، إن زيارة الأب بطرس دانيال له  في غاية الروعة، مضيفا:" زارني للإطمئنان على حالتي  الصحية".

وأضاف يوسف فوزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  الفنانين بيسألون عليا في فترة مرضي ولا أشعر بالضيق والفنانين يتواصلون معي ومن لا يتواصل معي لا عداء بيني وبينهم".
 
وفي اتصال هاتفي سابق قال الفنان القدير يوسف فوزي، إنه قبل إعلان اعتزاله كان يتعمد إخفاء يداه حتى لا تظهر الرعشة الشديدة التي أصابتهم نتيجة الشلل الرعاش؛ موضحا كان يركز على التمثل 25% والباقى على إخفاء الرعشة.

وأضاف فوزي في تصريحات تليفزونية، أنه وجد الأمر أصبح صعب عليه مما دفعه إلى إعلان الاعتزال والابتعاد عن الفن، مشيرا إلى أنه كل الأدوية التي يتناولها لتهدئة الأعصاب.

وأوضح فوزي، أن مرضه ليس له علاج، ولكنه بدأ أعراض المرض عليه في 2013، مرددا: «أنا مش عايز حاجة غير دعواتكم».

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