رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق: تماسك الجيش المصري حال دون سقوط مصر في أحداث 2011.. فيديو

بجميع المعايير وهذا بسبب التنوع في العلاقات والانفتاح الذي قامت به مصر مع الجميع . قال الدكتور محمد عبد اللاه رئيس جامعة الاسكندرية الاسبق، إن السياسة المصرية الخارجية ناجحةالمعاييرالذي





وأضاف عبد اللاه خلال لقائه في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم، أن الدوائر التي يتحرك فيها الرئيس السيسي يوجد بها ادراك كبير لأهمية افريقيا بالنسبة الي مصر والرئيس السيسي تحرك كمحامي للدفاع عن حقوق افريقيا .





واوضح أن افريقيا تحيط احاطة كاملة بالحدود المصرية كما ان جميع المراحل التي مرت بها مصر وعدم استقرار كان مخطط لها منذ بداية سنة 2011.





وتابع: أن تماسك الجيش المصرى والقومية المصرية هي التي ساعدت مصر على النهوض من جديد .





واستكمل رئيس جامعة الاسكندرية الأسبق، أن مصر لم يصبها ما أصاب الدول العربية بسبب ذكاء القيادة السياسية المصرية وترابط الشعب المصرى .



