أول رد بريطاني على خطة ترامب للسلام

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن الأخير أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.





وأضاف أن جونسون أكد خلال الاتصال الهاتفي أن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط يمكن أن تكون خطوة إيجابية.





وتابع: "ناقش الزعيمان اقتراح الولايات المتحدة الأمريكية للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والذي يمكن أن يثبت أنه خطوة للأمام".





وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.





وتتضمن الخطة بقاء القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل، فيما يمكن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها في شرقي القدس.



