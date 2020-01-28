برلمانية تطالب بحظر النقاب على المعلمات بالمدارس أسوة بالجامعات .. فيديو

قالت النائبة داليا يوسف عضو مجلس النواب، إنها تطالب بحظر النقاب على المعلمات بالمدارس أسوة بالجامعات.





وأضافت النائبة داليا يوسف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن تطوير أفكار المجتمع المصري وتطوير جهودنا للوصول إلى الأفضل دائما والطبيعي أننا لا نخاف عن التعبير عن آرائنا فى تلك القضية بمنع النقاب بجامعة القاهرة.





وتابعت عضو مجلس النواب، أن حكم المحكمة الإدارية العليا لم يكن الحكم الأول من نوعه فى قضية منع النقاب بالجامعات.





وأوضحت داليا يوسف، أن المحكمة الدستورية العليا قالت عام 1996 بأن الفقهاء لم يستقروا على أن النقاب من الشريعة الإسلامية.





وأشارت إلى أن المحكمة الدستورية قالت بالنسبة للحريات أن من حق الوزير تنظيم العمل فى مؤسسته وأنه يحدد زيا موحدا هذا لا يخالف الحرية تماما.