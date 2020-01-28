أحمد موسى: ما قامت به مديرة دار الأيتام بالعاشر من رمضان جرم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما قامت به مديرة دار الرعاية للأيتام بمنطقة العاشر من رمضان جريمة و تستحق العقاب.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مديرة دار أيتام قامت بضرب الفتاة بقوة و بجرم.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن ما قمت به السيدة خبروت و بدون إنسانية، وأوضح موسي أن الفيديو مؤسف، وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن الفيديو الذى انتشر يكشف كم الحياة الصعبة، التي تعيش فيها مثل هذه الفتيات.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن ما حدث فى هذه الدار حالة فريدة ولا تعمم على جميع الدور، كاشفًا ان هناك دور رعاية تقدم خدمات مميزة للأطفال.

قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الموافقة على تغيير مجلس إدارة جمعية "نهر الحياة" برعاية الأيتام بالعاشر من رمضان، وتعيين مجلس جديد لإدارة الجمعية والإشراف على أنشطتها.



وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، تابعت باهتمام بالغ الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يتم فيه الاعتداء على إحدى الفتيات باستعمال عصا خشبية في دار نهر الحياة بالعاشر من رمضان.

ووجهت "القباج"، على الفور محمد كمال مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية بإجراء التدخلات اللازمة وقد أفاد بأن الواقعة تعود لشهر ديسمبر، وأنها محل تحقيق وأن التي قامت بالاعتداء هي الرئيس السابق لمجلس إدارة جمعية نهر الحياة لرعاية الأيتام، وقام فور العلم بالواقعة بتحرير محضر بالواقعة برقم 1161 لسنة 2020 جنح اول العاشر وقد قامت النيابة بعمل محضر ضبط وإحضار للسيدة التي قامت بالاعتداء حيث يتم الآن التحقيق معها في سراي النيابة .



