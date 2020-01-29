إعلام البرلمان: 5 تحديات تهدد بقاء الصحف القومية

قال النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، إن مؤسسات الصحافة القومية تواجه تحديات عديدة تهدد بقائها، وعلى رأسها زيادة مديونية هذه المؤسسات والتي بلغت المليارات، مشيرا إلى أن دعم الصحافة القومية يرهق موازنة الدولة، لذلك لابد من خطة لمواجهة هذه الازمة.

وأضاف مصطفى في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن عدم فتح باب التعيين في أى مؤسسة صحفية قومية، ومنع التعاقدات، وكذا منع المد فوق سن المعاش إلا في حالات الضرورة القصوى، ولكبار الكتاب فقط، جزء من خطة الحكومة لتسوية ديون هذه المؤسسات، خاصة في ظل تزايد العمالة الموجودة بها.

وتابع النائب: من ضمن التحديات أيضا الأصول الغير المستغلة والتي تمتلكها المؤسسات القومية، وجود إصدارات صحفية غير ضرورية، ارتفاع أسعار المدخلات، الصحافة المقروءة تعانى من ضعف عدد القراء، بجانب أزمة قلة الإعلانات، كما أن إدارة هذه المؤسسات لم تتبن إدارة اقتصادية رشيدة.