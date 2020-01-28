أحمد موسى يطالب بتوقيع الكشف الطبي على الفتاة اليتيمة بعد ضربها

طالب الإعلامي أحمد موسى، بتوقيع الكشف الطبي على الفتاة التي تعرضت للضرب من قبل مديرة دار بالعاشر من رمضان.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مديرة الدار قامت بضرب الفتاة ضربا قاسيا، وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مديري الدار عليهم أن يتعلموا كيفية التعامل مع الأطفال، ويكونوا مؤهلين للتعامل مع الأطفال.





وأوضح الإعلامي أحمد موسى : مش أى حد يتولى مسئولية دار أيتام.. اللى حصل فى الفيديو جريمة .. وهذه المديرة يجب أن تعاقب.. وتكون مثل لغيرها" ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الفتاة مهما ارتكب من خطأ فيجب أن نتعامل معهم بحب.





قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الموافقة على تغيير مجلس إدارة جمعية "نهر الحياة" برعاية الأيتام بالعاشر من رمضان، وتعيين مجلس جديد لإدارة الجمعية والإشراف على أنشطتها.







وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، تابعت باهتمام بالغ الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يتم فيه الاعتداء على إحدى الفتيات باستعمال عصا خشبية في دار نهر الحياة بالعاشر من رمضان.



ووجهت "القباج"، على الفور محمد كمال مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية بإجراء التدخلات اللازمة وقد أفاد بأن الواقعة تعود لشهر ديسمبر، وأنها محل تحقيق وأن التي قامت بالاعتداء هي الرئيس السابق لمجلس إدارة جمعية نهر الحياة لرعاية الأيتام، وقام فور العلم بالواقعة بتحرير محضر بالواقعة برقم 1161 لسنة 2020 جنح اول العاشر وقد قامت النيابة بعمل محضر ضبط وإحضار للسيدة التي قامت بالاعتداء حيث يتم الآن التحقيق معها في سراي النيابة .



