البنك المركزي: تعافي الأصول الحقيقة للبورصة في الربع المالي الأول

قال البنك المركزي المصري إن الأسعار الحقيقية للأصول بالبورصة المصرية تعافت منذ بداية العام الجاري مدعومة بالأداء القوي خلال الربع الأول من العام السابق له خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2019، برغم تراجعها في الربعين الأول والثاني من ذات العام.

ذكر تقرير صادر عن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري إن مؤشر البورصة القيادي إيجي إكس 30 تعافي مقوما بالدولار مسجلا معدل تراكمي بنسبة 21% منذ بداية العام ليتفوق علي مؤشر ام سي اس اي للأسواق الناشئة والذي سجل معدل تراكمي بلغ 5% مدعوما بارتفاع سعر الصرف الإسمي للجنيه المصري أمام الدولار.

وعكست البيانات عن الربع الثالث من العام الماضي؛ استمرار تعافي الأسعار الحقيقية للوحدة العقارية السكنية بعد أن شهدت انخفاضا طفيفا في الربع الأول من العام الماضي في السوق الثانوي.