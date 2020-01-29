يحمى من الإصابة بالعمى.. لن تصدق فوائد البصل الأخضر على الصحة بشكل فوري

تعد الخضراوات من أفضل الأطعمة المناسبة لصحة الأنسان، كما ينصح بتناول العديد من الخضراوات دون طهيها، ويعتبر البصل الأخضر من أفضل الخضراوات المفيدة لصحة القلب والجسم .
ووفقًا لموقع "health life style" إليكم أبرز فوائد البصل الأخضر على الجسم.
مفيد لصحة العظام :-
مفيد جدًا لكبار السن لأنه يمد الجسم بحوالي 16 % من الكمية الموصي بها من فيتامين ك و 2% من فيتامين ج و هذه الفيتامينات ضرورية لصحة العظام و قوتها.
مفيد لصحة العين :-
يحتاج الجسم أيضًا إلي فيتامين أ لإنتاج الرودوبسين و هو بروتين تحتاجه شبكية العين، بالإضافة إلي أن فيتامين أ يساعد في علاج العمي الليلي و مشاكل الرؤية بما فيها القرحة القرنية.
مفيد لصحة القلب :-
يحتوي البصل الأخضر علي فيتامين ج ، فيتامين أ و المواد المضادة للأكسدة المفيدة لصحة الجسم، وتساعد على تقوية عضلة القلب وتحمى من المخاطر المفاجئة.
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مفيد لصحة الجهاز المناعي :-
يعد البصل الأخضر من أغني الخضراوات التى تحتوى على مركبات الفلافونويد التي تساعد في الوقاية من أمراض السرطان عن طريق تبثيط أوكسيديز الزانثين و هو الإنزيم الذي ينتج الجذور الحرة التي يمكن أن تتلف الحمض النووي و الأنسجة الخلوية.
تحسين وظائف الجهاز التنفسي :-
له خصائص مضادة للبكتريا و الفيروسات فهو أحد العلاجات الطبيعية المفيدة في علاج الإلتهابات الفيروسية مثل الإنفلونزا ، نزلات البرد... بالإضافة إلي أنه يحفز من نشاط الجهاز التنفسي و طرد البلغم.
تقليل مستوي السكر في الدم :-
يحتوى البصل الأخضر على الكبريت الذى يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم .