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مرأة

يحمى من الإصابة بالعمى.. لن تصدق فوائد البصل الأخضر على الصحة بشكل فوري

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:30 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
تعد الخضراوات من أفضل الأطعمة المناسبة لصحة الأنسان، كما ينصح بتناول العديد من الخضراوات دون طهيها، ويعتبر البصل الأخضر من أفضل الخضراوات المفيدة لصحة القلب والجسم .

ووفقًا لموقع "health life style" إليكم أبرز فوائد البصل الأخضر على الجسم.


 مفيد لصحة العظام :-
مفيد جدًا لكبار السن لأنه يمد الجسم بحوالي 16 % من الكمية الموصي بها من فيتامين ك و 2% من فيتامين ج و هذه الفيتامينات ضرورية لصحة العظام و قوتها.

مفيد لصحة العين :-
يحتاج الجسم أيضًا إلي فيتامين أ لإنتاج الرودوبسين و هو بروتين تحتاجه شبكية العين،  بالإضافة إلي أن فيتامين أ يساعد في علاج العمي الليلي و مشاكل الرؤية بما فيها القرحة القرنية.

مفيد لصحة القلب :-
يحتوي البصل الأخضر علي فيتامين ج ، فيتامين أ و المواد المضادة للأكسدة المفيدة لصحة الجسم، وتساعد على تقوية عضلة القلب وتحمى من المخاطر المفاجئة.

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مفيد لصحة الجهاز المناعي :-
يعد البصل الأخضر من أغني الخضراوات التى تحتوى على مركبات الفلافونويد التي تساعد في الوقاية من أمراض السرطان عن طريق تبثيط أوكسيديز الزانثين و هو الإنزيم الذي ينتج الجذور الحرة التي يمكن أن تتلف الحمض النووي و الأنسجة الخلوية.

تحسين وظائف الجهاز التنفسي :-
له خصائص مضادة للبكتريا و الفيروسات فهو أحد العلاجات الطبيعية المفيدة في علاج الإلتهابات الفيروسية مثل الإنفلونزا ، نزلات البرد... بالإضافة إلي أنه يحفز من نشاط الجهاز التنفسي و طرد البلغم.

تقليل مستوي السكر في الدم :-
يحتوى البصل الأخضر على الكبريت الذى يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم .
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