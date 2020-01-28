في اليوم العالمي له.. اكتشف أسباب الجذام الحقيقية

يحتفل العالم اليوم باليوم الدولي للتوعية بمرض الجذام حيث يعد من أخطر الأمراض التى تواجه البشرية ، فهو مرض مزمن خطير يدمر، والأعصاب الداخلية للجسم مما يتسبب في تلف الكثير من اعضاء الانسان مثل العيون

واليدين والقدمين .

وذكر موقع " livescience" أن السبب الرئيسي في الاصابة بمرض الجذام، وهو انتقال عدوى نوع معين من البكتريا تسمي المتفطرة الجذامية ، وهي بكتيريا على شكل، وقضبان، وتنتقل العدوى بهذا المرض من الشخص المصاب للسليم عن طريق تناثر رذاذ العطس أو السعال على جسم الانسان السليم أو عن طريق ملامسة سوائل الأنف على الأسطح.

وأكد الموقع أنه كان يعتقد قديما أن التعامل مع المصابين بـ الجذام أو حتى ملامسة أجسامهم تنقل عدوى الاصابة بالمرض لكن هذا غيرالصحيح.

لا يؤثر الجذام على الجلد فقط ، بل يؤثر أيضًا على الأعصاب الطرفية والغشاء المخاطي في الجهاز التنفسي العلوي والعينين. إذا تركت دون علاج ، يمكن أن يكون المرض مرهقا ويسبب ضعف العضلات والتشوه وتلفًا دائم في الأعصاب في الذراعين والساقين وفقدان الإحساس في الجسم.