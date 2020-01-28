القومي للإعاقة تم تشكيل فريق لمتابعة واقعة اغتصاب طفل التوحد

أكد الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة أن المجلس يتابع واقعة تعرض طفل مريض بالتوحد لهتك عرضه، بمنطقة مدينة نصر





واضاف مرعي في تصريح لصدى البلد أنه تم تشكيل فريق عمل من المجلس لمتابعة هذه الواقعة وتقديم كافة سبل المساندة للطفل

وفي سياق متصل، تواصل المجلس مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والمجلس القومي للأمومة والطفولة للتنسيق وتيسير الإجراءات اللازمة.

وأشاد مرعي، بجهود النيابة العامة في التحقيق بالواقعة والوصول المتهم موضحا إلى إنه في سياق التحقيقات تم عرض الطفل المجني عليه على مصلحة الطب الشرعي طبقًا لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

يذكر أن مصادر مطلعة على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في واقعة تعرض طفل مريض بالتوحد لهتك عرضه، بمنطقة مدينة نصر، إن الطفل تعرض بالفعل لاعتداء جنسي أكثر من مرة على يد جاره المتهم، وأن الأخير هدده بالإيذاء حال فضحه أمام أي شخص، وأن بعض الأشخاص شاهدوا الواقعة الأخيرة وأخبروا الأسرة التي توجهت لقسم الشرطة وحررت محضرا ضد الجار المتهم.