AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

يوم رقابي ساخن بالبرلمان وسط غضب النواب.. مناقشة 160 إدارة رقابية حول إشكاليات المحليات بمختلف المحافظات.. مطالبات بسرعة اعتماد المخطط الاستراتيجي والأحوزة العمرانية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد

سمير رشاد: الطرق الرئيسية المؤدية لمركز سمالوط لا تصلح على الإطلاق

إلهامي عجينة: شغل النقل فى الطرق أفضل من المحليات

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة 160 أداه رقابية لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعرواي، بشأن أوضاع المحليات في مصر، وسط حالة من الغضب تجاه الملفات التي تناولها الأعضاء وعلي رأسها منظومة الطرق الداخلية، والقمامة وغرق المحافظات فى ظل الأمطار، وأيضا عدم توفير أحوزة عمرانية والمغالاة فى أسعار تقنين أراضي وضع اليد.

وطالب الأعضاء الحكومة بسرعة اعتماد المخطط الاستراتيجي، والأحوزة العمرانية الجديدة بالمحافظات، معتبرين أن تأخرها فى هذا الأمر يعوق التنمية، مع مواجهة  المواقف العشوائية بالعديد من المحافظات، وتطوير المحليات، فى ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

والعمل علي إيجاد آليات وأضحة لحل مشكلة تأخر اعتماد قرارات تخصيص الأراضى والمبانى لتنفيذ المشروعات العامة والخدمية ذات النفع العام، نظرا لعدم منح المحافظين صلاحية إصدار وتنفيذ هذه القرارات، وسبب ذلك أنها لابد أن تصدر من رئيس مجلس الوزراء، خاصة بعد حل المجالس المحلية الشعبية فى عام 2011، والتى كانت تتولى هذه الاختصاص.

كما طالب أعضاء المجلس بخطة متكاملة وواضحة لعدم تكرار أزمة السيول والأمطار التي شهدتها البلاد فى وقت سابق، وبحث كيفية استغلال هذه المياه بشكل إيجابي بشكل رشيد، مع انتقادات واسعة لسوء حالة الطرق، وعدم إنارتها مما يتسبب فى كثير من الحوادث والسرقات.

وعلي مستوي أوضاع الطرق قال النائب سمير رشاد، إن الطرق الرئيسية المؤدية لمركز سمالوط لا تصلح على الإطلاق، لافتا إلى أن رئيس الوزراء خلال زيارة له لمحافظة المنيا اعترض على سوء حالتها ورغم ذلك لم يحدث أى تحسن. وأيده فى نفس الرأى النائب ايهاب عبد العظيم، مطالبا بتنفيذ وعد رئيس الوزراء والذى وعد بصرف اعتماد إضافى لرصف الطرق بالمنيا عند زيارته للمحافظة، وأشار النائب عبد الله على مبروك، إلى سوء حالة الطرق الداخلية وعدم إنارتها ببنى سويف، متسائلا:" إحنا مش عارفين الطرق تتبع مين هل المحليات ولا هيئة الطرق".

ووجه النائب إلهامى عجينة، الشكر إلى وزير التنمية المحلية لاتفاقه مع وزارة النقل على رصف الطرق بالدقهلية، لافتا إلى أن شغل النقل فى الطرق أفضل من المحليات شغل الطرق أفضل من المحليات التى ستثبت بالتجربة العملية أن تنفيذها غير مطابق للمواصفات.

من جابنه، قال النائب سلامة الجوهرى: "حظ محافظة الغربية وحش فى الطرق رغم أننا محافظة صناعية"، مضيفا: "مفيش سيطرة على المنظومة والناس تعبانة ومش ناقصة"، موجها حديثه للوزير قائلا :"انت مش سامعنى وبتتكلم كلام جانبى".

فيما قال النائب صبرى أحمد محمد: "حالة الطرق فى كفر الشيخ سيئة خاصة مركز سيدى سالم، المفترض أن يعمل النواب والحكومة معا لصالح المواطن ولكن هذا لا يحدث"، متابعا: "أحنا على دور الانعقاد الأخير وداخلين على انتخابات ومش عارفين هنقول للناس إيه والمواطن بيروح لمجلس المدينة وبيقول النائب عمل لينا إيه".

وبشأن المناطق الاستراتجية  بالمحافظات، قال النائب سيف الدين، ، إن هناك عدد من المناطق الاستراتيجية بالمحافظة غير معتمدة، متابعًا :" لا ندري من المسئول عن توقف اعتماد هذه المخططات، وكيف سنبنى مصر بهذه الطريقة، لابد من تنشيط الحكومة".واتفق معه النائب زكريا حسان، بقوله: "كنا نأمل سرعة إعتماد الأحوزة العمرانية حتى لا نصعد الخناق على المواطن، وسبق وتقدمنا بعدد من الطلبات فى هذا الصدد".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يعتمد لوحات تعديل المخطط الاستراتيجي لشبكة الطرق

بحضور وزير الإسكان| مستقبل وطن ينظم ورشة عمل حول الرؤية المستقبلية للمجتمعات العمرانية| الجزار: ما حققناه بمشروعات الصرف فى 6 سنوات 3 أضعاف ما أنجز طوال التاريخ| والمنظومة تحتاج 300 مليار جنيه

اعتماد تعديلات المخطط الاستراتيجي العام لمدينة سمالوط

إهمال وفوضى المحليات تحت قبة النواب في أسبوع رقابي ساخن .. 248 أداة رقابية لوزير التنمية المحلية بالجلسة العامة ولجان الإدارة والإسكان ..أزمات الصرف والمياه والطرق الداخلية والقمامة في المقدمة

بحضور وزير التنمية المحلية.. البرلمان يفتح ملف إهمال الطرق الداخلية بالمحافظات

ترشيحاتنا

أول رد بريطاني على خطة ترامب للسلام

بـ 4 جنيهات.. فاكهة تحافظ على صحة الجسم وتنقي الدم من السموم

كشف لغز جريمة قتل المومياء الفرعونية تاكابوتي بعد 2600 سنة .. تفاصيل مثيرة

بنود خطة السلام الأمريكية.. ترامب: القدس ستبقى عاصمة موحدة لـ إسرائيل

شاهد ماذا فعل البرد القارس بأطفال السعودية

التضامن تكشف مفاجأة في واقعة تعرض فتاة للضرب فى دار أيتام العاشر من رمضان

AdvertisementS

انخفاض النفط عالميا .. بشرى سارة للمصريين بشأن سعر البنزين والسولار.. تفاصيل

مصادر تكشف حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد طلاقها من طارق العريان .. صور

أخبار الزمالك.. تعادل مخيب للآمال أمام وادي دجلة.. وقرار جديد من مرتضى منصور

تأييد حبس مجدي عبد الغني 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه

عبرنا المرحلة الصعبة.. محافظ المركزي يزف بشرى سارة للمصريين

تعليق للفنان علاء زينهم بعد قرار إيقافه من نقابة المهن التمثيلية.. فيديو

حقيقة انخفاض قيمة رصيد كروت الشحن.. فيديو

بعد حبس أحمد الفيشاوي سنة .. 4 نجوم خلف القضبان .. أبرزهم عمرو واكد ومخرج المخدرات

تقاضى ٢٢ مليون جنيه في إعلان.. محامي زينة يكشف مفاجأة ويوجه رسالة إلى أحمد عز.. فيديو

4 قرارات هامة في اجتماع مجلس إدارة الأهلي اليوم.. تعرف عليها

زلزال عنيف يضرب جامايكا وكوبا بقوة 7.7 درجة.. وإنذار بـ تسونامي

مصر تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للدراسة المتأنية للخطة الأمريكية للسلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصادر تكشف حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد طلاقها من طارق العريان .. صور

البلوفر الموهير يسيطر على موضة شتاء 2020 .. صور

رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد.. صور