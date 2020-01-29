يوم رقابي ساخن بالبرلمان وسط غضب النواب.. مناقشة 160 إدارة رقابية حول إشكاليات المحليات بمختلف المحافظات.. مطالبات بسرعة اعتماد المخطط الاستراتيجي والأحوزة العمرانية

سمير رشاد: الطرق الرئيسية المؤدية لمركز سمالوط لا تصلح على الإطلاق

إلهامي عجينة: شغل النقل فى الطرق أفضل من المحليات

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة 160 أداه رقابية لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعرواي، بشأن أوضاع المحليات في مصر، وسط حالة من الغضب تجاه الملفات التي تناولها الأعضاء وعلي رأسها منظومة الطرق الداخلية، والقمامة وغرق المحافظات فى ظل الأمطار، وأيضا عدم توفير أحوزة عمرانية والمغالاة فى أسعار تقنين أراضي وضع اليد.

وطالب الأعضاء الحكومة بسرعة اعتماد المخطط الاستراتيجي، والأحوزة العمرانية الجديدة بالمحافظات، معتبرين أن تأخرها فى هذا الأمر يعوق التنمية، مع مواجهة المواقف العشوائية بالعديد من المحافظات، وتطوير المحليات، فى ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

والعمل علي إيجاد آليات وأضحة لحل مشكلة تأخر اعتماد قرارات تخصيص الأراضى والمبانى لتنفيذ المشروعات العامة والخدمية ذات النفع العام، نظرا لعدم منح المحافظين صلاحية إصدار وتنفيذ هذه القرارات، وسبب ذلك أنها لابد أن تصدر من رئيس مجلس الوزراء، خاصة بعد حل المجالس المحلية الشعبية فى عام 2011، والتى كانت تتولى هذه الاختصاص.

كما طالب أعضاء المجلس بخطة متكاملة وواضحة لعدم تكرار أزمة السيول والأمطار التي شهدتها البلاد فى وقت سابق، وبحث كيفية استغلال هذه المياه بشكل إيجابي بشكل رشيد، مع انتقادات واسعة لسوء حالة الطرق، وعدم إنارتها مما يتسبب فى كثير من الحوادث والسرقات.

وعلي مستوي أوضاع الطرق قال النائب سمير رشاد، إن الطرق الرئيسية المؤدية لمركز سمالوط لا تصلح على الإطلاق، لافتا إلى أن رئيس الوزراء خلال زيارة له لمحافظة المنيا اعترض على سوء حالتها ورغم ذلك لم يحدث أى تحسن. وأيده فى نفس الرأى النائب ايهاب عبد العظيم، مطالبا بتنفيذ وعد رئيس الوزراء والذى وعد بصرف اعتماد إضافى لرصف الطرق بالمنيا عند زيارته للمحافظة، وأشار النائب عبد الله على مبروك، إلى سوء حالة الطرق الداخلية وعدم إنارتها ببنى سويف، متسائلا:" إحنا مش عارفين الطرق تتبع مين هل المحليات ولا هيئة الطرق".

ووجه النائب إلهامى عجينة، الشكر إلى وزير التنمية المحلية لاتفاقه مع وزارة النقل على رصف الطرق بالدقهلية، لافتا إلى أن شغل النقل فى الطرق أفضل من المحليات شغل الطرق أفضل من المحليات التى ستثبت بالتجربة العملية أن تنفيذها غير مطابق للمواصفات.

من جابنه، قال النائب سلامة الجوهرى: "حظ محافظة الغربية وحش فى الطرق رغم أننا محافظة صناعية"، مضيفا: "مفيش سيطرة على المنظومة والناس تعبانة ومش ناقصة"، موجها حديثه للوزير قائلا :"انت مش سامعنى وبتتكلم كلام جانبى".

فيما قال النائب صبرى أحمد محمد: "حالة الطرق فى كفر الشيخ سيئة خاصة مركز سيدى سالم، المفترض أن يعمل النواب والحكومة معا لصالح المواطن ولكن هذا لا يحدث"، متابعا: "أحنا على دور الانعقاد الأخير وداخلين على انتخابات ومش عارفين هنقول للناس إيه والمواطن بيروح لمجلس المدينة وبيقول النائب عمل لينا إيه".

وبشأن المناطق الاستراتجية بالمحافظات، قال النائب سيف الدين، ، إن هناك عدد من المناطق الاستراتيجية بالمحافظة غير معتمدة، متابعًا :" لا ندري من المسئول عن توقف اعتماد هذه المخططات، وكيف سنبنى مصر بهذه الطريقة، لابد من تنشيط الحكومة".واتفق معه النائب زكريا حسان، بقوله: "كنا نأمل سرعة إعتماد الأحوزة العمرانية حتى لا نصعد الخناق على المواطن، وسبق وتقدمنا بعدد من الطلبات فى هذا الصدد".