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أخبار البلد

رئيس الوزراء: توجيه عشرات المليارات لدفع عجلة التنمية بالمحافظات

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:34 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نواب المحافظين الجدد، في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ووجه رئيس الوزراء حديثه للنواب الجدد قائلا، أن اختيارهم تم على أسس تميز كثيرة، منها أكاديمي وعلمي والعمل العام بتخصصات محددة، ولكن ليس كل شخص لديه إلمام كامل بكل التخصصات ولهذا تقرر أن يتلقوا هذا التدريب في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التدريب لنواب المحافظين الجدد، كان بناءا على توجيه من الرئيس عبد الفتاح  السيسي، حيث وجه بأن تعمل الحكومة على توفير كافة سبل النجاح للنواب الجدد، كما جلس رئيس الوزراء مع نواب المحافظين الجدد قبل حلف اليمين وأكد لهم أن الرئيس السيسي والحكومة حريصون كل الحرص على نجاح تجربة شباب نواب المحافظين الجدد .

وقال رئيس الوزراء أن التجربة ليست إجراء سياسي لإرضاء شريحة معينة لكنها تجربة والدولة تحرص على نجاحها وعلى الأقل إذا نجح نصف شباب النواب الجدد فسوف يكون لدينا مشروعات محافظين منهم.

وأكد رئيس الوزراء للنواب الجديد، أن الدولة حريصة على أن يكون هناك جيل من المحافظين من بين النواب الجدد، وأن الدولة حريصة على تمكينهم.

ووجه رئيس الوزراء حديثه إلى النواب الجدد قائلا: "مش هتلاقوا طريقكم مفروش بالورود مهم أن تثبتوا وتتوقعوا أنه سيكون هناك مقاومة لوجود كوادر شابة وهذه طبيعة بشرية ومهم أن تكونوا ثابتين"، مؤكدا على أنه أصدر توجيهات كاملة إلى المحافظين لأن يكون هناك مسئوليات محددة وأن يتم تمكينهم.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه لأول مرة سيتم توجيه مبالغ ضخمة تصل لـ عشرات المليارات لدفع عجلة التنمية بالمحافظات في الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم، طالبا من نواب المحافظين الجدد رفع تقرير بعد تولي عملهم حول ما إذا كان قد تم تمكينهم من أعمال أم لا ، ويشمل التقرير ما تولوا  من أعمال وماذا أنجز  وما هي المشكلات التي يواجهونها.

وقال رئيس الوزراء إنه سوف يطلب من المحافظين أيضا تقرير حول أداء كل نائب معه.
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