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اقتصاد

البنك الأهلي: 90 مليار جنيه حجم محفظة قروض التجزئة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:01 ص
البنك الأهلي
البنك الأهلي
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محمد يحيي

كشف يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك، عن أن إجمالي محفظة قروض التجزئة المصرفية بالبنك بلغت 90 مليار جنيه حاليا بما يمثل حوالى 12% من إجمالي محفظة قروض البنك، إذ تحتل القروض الشخصية منها مبلغ 63 مليار جنيه.

واعلن أبو الفتوح في تصريحات له، عن استهداف البنك طرح منتجات جديدة تخاطب كافة فئات المجتمع وتشجعهم على التعامل مع القطاع المصرفي .

وأوضح أن  محفظة البطاقات الائتمانية بالبنك بلغت  5.7 مليار جنيه رصيد مدين عبر 1.121 مليون بطاقة ائتمانية ، موضحا أن البنك يستحوذ على  الحصة السوقية الاكبر من محفظة بطاقات الائتمان والخصم المباشر والمدفوعة على مستوى القطاع المصرفي بأكمله.

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