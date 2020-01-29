برلماني يطالب بوضع حلول سريعة للاستفادة من القمامة فى الشارع المصري

قال النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن منظومة النظافة وتدوير المخلفات التي تريد الحكومة تعميمها ما هي إلا شكل روتيني ملئ بالتكرار، موضحًا أن هذه المنظومة تقليدية ولا تحمل في خطتها أي نوع من الحداثة والتغيير وهي مجرد أفكار واقتراحات لا تمت الواقع بصلة.





وأضاف "الفيومي" في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد" أنه حتي الأن لا يوجد حل لمشكلة القمامة فهي تغزو أرجاء المدن ولابد من تفعيل الخطط والاستراتيجيات وذلك للحد من هذه المشكلة، إضافة عن اتباع طرق حديثة في التخلص من المخلفات فأسلوب المدافن الصحية غير آمن بالمرة ومن الضروري تبني أفكار جديدة وفعالة تحدث تأثيرًا جذريا.





كما طالب النائب الجهات المعنية بوضع حلول سريعة للاستفادة من القمامة في الشارع المصري والمحافظة على نظافتة، لافتًا الي كونها مشكلة قديمة الأزل وتؤثر على صحة المواطن بالسلب.







