نتنياهو: العاصمة الفلسطينية المقترحة ستكون في أبوديس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن العاصمة الفلسطينية المقترحة ستكون في أبو ديس، مضيفا أن واشنطن ستعترف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل.





وأضاف، أن واشنطن ستعترف بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كجزء من إسرائيل، معتبرًا أن الإعلان عن خطة دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط يشكّل يوما تاريخيا.





وأوضح نتنياهو خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، أن المشروع الأمريكي سيمنح إسرائيل السيادة على غور الأردن، قائلًا إنها تقدم «طريقًا واقعيًا» لتحقيق سلام دائم في المنطقة.





وأشار نتنياهو إلى أنه مستعد للتفاوض مع الفلسطينيين حول مسارٍ نحو دولة مستقبلية، لكنه اشترط أن يعترفوا بإسرائيل كـ دولة يهودية.





وأكد أن إسرائيل يجب أن تحظى بالسيادة على مناطق" تتيح "لها الدفاع عن نفسها.





وأضاف في هذا اليوم، أعطيتم الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة مستقبلًا مشرقًا عبر تقديمكم مسارًا واقعيًا نحو سلام دائم.