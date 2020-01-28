AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نتنياهو: العاصمة الفلسطينية المقترحة ستكون في أبوديس

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:11 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن العاصمة الفلسطينية المقترحة ستكون في أبو ديس، مضيفا أن واشنطن ستعترف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل.

وأضاف، أن واشنطن ستعترف بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كجزء من إسرائيل، معتبرًا أن الإعلان عن خطة دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط يشكّل يوما تاريخيا.

وأوضح نتنياهو خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، أن المشروع الأمريكي سيمنح إسرائيل السيادة على غور الأردن، قائلًا إنها تقدم «طريقًا واقعيًا» لتحقيق سلام دائم في المنطقة.

وأشار نتنياهو إلى أنه مستعد للتفاوض مع الفلسطينيين حول مسارٍ نحو دولة مستقبلية، لكنه اشترط أن يعترفوا بإسرائيل كـ دولة يهودية.

وأكد أن إسرائيل يجب أن تحظى بالسيادة على مناطق" تتيح "لها الدفاع عن نفسها.

وأضاف في هذا اليوم، أعطيتم الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة مستقبلًا مشرقًا عبر تقديمكم مسارًا واقعيًا نحو سلام دائم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجنائية الدولية تعرب عن قلقها من محاولات ضم غور الأردن إلى الكيان الصهيوني

طلب وقح.. نتنياهو يريد موافقة ترامب على احتلال غور الأردن

التطبيع الكامل مع العرب.. هذه خطة نتنياهو بالانتخابات القادمة

بنود صفقة القرن حول إقامة دولة فلسطينية.. تعرف عليها

وفقا لترامب.. إسرائيل لا تحتل فلسطين!

اعتصام أمام السفارة الأمريكية في الأردن رفضا لـ خطة ترامب

ترشيحاتنا

تقاضى ٢٢ مليون جنيه في إعلان.. محامي زينة يكشف مفاجأة ويوجه رسالة إلى أحمد عز.. فيديو

أول خطوة بعد خطة ترامب.. إسرائيل تعلن سيادتها على غور الأردن الأحد المقبل

الهلال مهدد بفقدان أبرز أسلحته أمام الأهلي بـ دوري أبطال أفريقيا

اعرف مدة غياب ساديو ماني عن ليفربول

بعد إصابته بالشلل الرعاش.. الفنان يوسف فوزي يكشف موقف الفنانيين منه في فترة مرضه.. فيديو

اتقوا الله.. فجر السعيد تنفي وفاة حسني مبارك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد.. صور

الكاتب باولو كويلو يكشف مفاجأة عن لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت

بألحانها الأخاذة.. السمسمية تأسر جمهور معرض الكتاب