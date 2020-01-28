AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مران قوي لمنتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة استعدادا لمواجهة المغرب

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:54 م
مران منتخب مصر للكرة
مران منتخب مصر للكرة النسائية
Advertisements
يسري غازي
أدى منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة مرانه اليوم علي ملعب مركز شباب التجمع الأول وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة المنتخب المغربي في مباراة العودة المقرر لها يوم 2 فبراير بمدينة سلا المغربية بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم  للشابات و تغادر بعثة المنتخب أرض الوطن مساء يوم الخميس المقبل متوجها للمملكة المغربية لأداء المباراة.

وتم نقل تدريبات المنتخب الوطني لتقام على ملعب مركز شباب التجمع الأول بدلا من ملعب اتحاد الشرطة بالدراسة .

وشهد مران منتخبنا الوطني اليوم مشاركة جميع اللاعبات بعد عودة نادين غازي وهدي شكري للتدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة بإجهاد عضلي .

وخضع الفريق لتدريبات صباحية ركز خلالها الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف على بعض التدريبات التخصصية للمدافعين لعلاج الأخطاء والتعامل مع مفاتيح لعب منتخب المغرب وتم التركيز على طريقة اللعب وبعض الجمل التكتيكية في المران المسائي الذي اختتم بتقسيمة بين اللاعبات شهدت إثارة وحماس .

وعقد الجهاز الفني محاضرة فنية عقب المران لشرح مواطن القوة والضعف في المنتخب المغربي بالفيديو كما حرص حسين عبد اللطيف علي عرض أجزاء من مباراة الذهاب بين مصر والمغرب لشرح أهم الإيجابيات والتأكيد عليها والسلبيات وكيفية تلافيها.

وأكد حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخبنا الوطني أن التدريبات تشهد جدية وتركيز من جميع اللاعبات مؤكدا على جاهزية الجميع مشيرا إلى أنه عمل على علاج الأخطاء خلال المعسكر المغلق من خلال تدريبات تخصصية لجميع الخطوط .

وقال عبد اللطيف إنه يسعى لتقديم مباراة قوية أمام منتخب كبير مثل المغرب في ملعبه ووسط جماهيره والخروج بنتيجة جيدة مشددا على أهمية التكاتف خلف الفريق كونه منتخب وليد مازال في مرحلة اكتساب الخبرات بصرف النظر عن النتائج .

وقال عبد اللطيف إنه يأمل في أن يكون طاقم التحكيم على مستوى المباراة وأن لا تتكرر الأخطاء التحكيمية التي ذبحت المنتخب المصري في لقاء الذهاب .
مران قوي لمنتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة استعدادا لمواجهة المغرب
مران قوي لمنتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة استعدادا لمواجهة المغرب
مران قوي لمنتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة استعدادا لمواجهة المغرب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسين عبد اللطيف يشيد بـ أصغر لاعبة فى منتخب مصر للكرة النسائية

معسكر مغلق لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة.. السبت

بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم النسائية تصل القاهرة لمواجهة مصر بتصفيات المونديال

منتخب "النسائية" يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المغرب غدا .. صور

منتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة يواجهن المغرب بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم

مدرب منتخب النسائية: تعرضنا للظلم وركلة جزاء المغرب غير صحيحة

ترشيحاتنا

اعرف مدة غياب ساديو ماني عن ليفربول

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 في الجيزة.. نسبة النجاح 72,8%

بعد تأييد حبسه 3 سنوات.. مجدي عبد الغني: لست مسئولا عن التركة وهناك درجات للاستئناف

بنود خطة السلام الأمريكية.. ترامب: القدس ستبقى عاصمة موحدة لـ إسرائيل

انخفاض النفط عالميا .. بشرى سارة للمصريين بشأن سعر البنزين والسولار.. تفاصيل

وزارة الصحة: مصر خالية تماما من فيروس كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد.. صور

الكاتب باولو كويلو يكشف مفاجأة عن لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت

بألحانها الأخاذة.. السمسمية تأسر جمهور معرض الكتاب