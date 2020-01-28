مران قوي لمنتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة استعدادا لمواجهة المغرب

أدى منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة مرانه اليوم علي ملعب مركز شباب التجمع الأول وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة المنتخب المغربي في مباراة العودة المقرر لها يوم 2 فبراير بمدينة سلا المغربية بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات و تغادر بعثة المنتخب أرض الوطن مساء يوم الخميس المقبل متوجها للمملكة المغربية لأداء المباراة.





وتم نقل تدريبات المنتخب الوطني لتقام على ملعب مركز شباب التجمع الأول بدلا من ملعب اتحاد الشرطة بالدراسة .





وشهد مران منتخبنا الوطني اليوم مشاركة جميع اللاعبات بعد عودة نادين غازي وهدي شكري للتدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة بإجهاد عضلي .





وخضع الفريق لتدريبات صباحية ركز خلالها الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف على بعض التدريبات التخصصية للمدافعين لعلاج الأخطاء والتعامل مع مفاتيح لعب منتخب المغرب وتم التركيز على طريقة اللعب وبعض الجمل التكتيكية في المران المسائي الذي اختتم بتقسيمة بين اللاعبات شهدت إثارة وحماس .





وعقد الجهاز الفني محاضرة فنية عقب المران لشرح مواطن القوة والضعف في المنتخب المغربي بالفيديو كما حرص حسين عبد اللطيف علي عرض أجزاء من مباراة الذهاب بين مصر والمغرب لشرح أهم الإيجابيات والتأكيد عليها والسلبيات وكيفية تلافيها.





وأكد حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخبنا الوطني أن التدريبات تشهد جدية وتركيز من جميع اللاعبات مؤكدا على جاهزية الجميع مشيرا إلى أنه عمل على علاج الأخطاء خلال المعسكر المغلق من خلال تدريبات تخصصية لجميع الخطوط .





وقال عبد اللطيف إنه يسعى لتقديم مباراة قوية أمام منتخب كبير مثل المغرب في ملعبه ووسط جماهيره والخروج بنتيجة جيدة مشددا على أهمية التكاتف خلف الفريق كونه منتخب وليد مازال في مرحلة اكتساب الخبرات بصرف النظر عن النتائج .





وقال عبد اللطيف إنه يأمل في أن يكون طاقم التحكيم على مستوى المباراة وأن لا تتكرر الأخطاء التحكيمية التي ذبحت المنتخب المصري في لقاء الذهاب .